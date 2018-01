Utile: Fructele de padure au intrebuintari medicale deosebit de utile; Alimente minune care scad colesterolul; Remedii naturiste pentru plamani sanatosi

Infuzia din frunze de mur. Frunzele murului sunt foarte astringente. Taiate si folosite la preparatea infuziilor, frunzele de mur sunt un remediu eficient impotriva diareii si doua cani de ceai pe zi sunt suficiente in acest scop. De asemenea, aceste ceaiuri sunt o excelenta apa de gura, recomandata de fitoterapeutii europeni, in tratarea durerilor de gat si a problemelor la gingii. Ceaiul de afine. Despre ceaiul de afine specialistii sustin ca este benefic in caz de intoxicatii alimentare si diaree. Totodata, acest ceai trateaza cu succes cistita si alte infectii urinare, informeaza Click. Care este cauza vederii neclare din astigmatism? In cele mai multe situatii, astigmatismul este cauzat de o curbura neregulata a corneei (lentila din partea anterioara a ochiului). In mod normal, forma sa este rotunda, dar in astigmatism ea este ovalara (ca o minge de rugby); razele de lumina care intra in ochi sunt distorsionate si nu sunt focalizate adecvat la nivelul retinei. Curbura neregulata a corneei, in care o jumatate este mai bombata sau mai plata decat cealalata, duce la aparitia a doua imagini diferite la nivelul retinei (in locul uneia singure). Aceasta proiectie deformata a luminii duce la vederea incetosata din astigmatism, noteaza doctorulzilei.ro. Lamaile ajuta la scaderea valorilor colesterolului. De aceea, au multiple efecte benefice in afectiunile aparatului circulator. Tonice cardiace, ele sunt indicate in scleroza arterelor carora le redau elasticitatea. Au si actiune hipotensiva. Sunt un adjuvant util in afectiunile vasculare, in special in cele ce afectaza membrele inferioare (varice, flebite). Semintele de in contin o cantitate mare de fibre solubile. De aceea, combat constipatia si scad nivelul de colesterol din sange. Acizii grasi omega 3 pe care ii contin ajuta la reducerea inflamatiilor, scad tensiunea arteriala si reduc riscul bolilor de inima, scrie Libertatea pentru femei. Tratamentul naturist care stimuleaza detoxificarea. In primul rand trebuie sa constientizezi faptul ca ai nevoie sa faci o schimbare in viata ta, tocmai pentru a-ti mentine sanatatea si a te bucura de ea timp indelungat. De aceea, este necesar sa renunti la anumite obiceiuri nesanatoase cum ar fi consumul de fainoase, bauturi acidulate, prajeli si dulciuri in exces. Nu spune nimeni ca trebuie sa duci o viata doar in post, insa este bine sa limitezi pe cat posibil tot ce este nociv organismului tau. Mai ales daca ai renuntat la tutun, urmatorul pas va fi mult mai simplu. Ai nevoie de 2 cm de ghimbir, 400 g de ceapa tocata, 2 linguri de pudra de turmeric, 400 g de miere si un litru de apa, arata Click pentru femei. Plante cu frunze verzi. Toate plantele cu frunze verzi reprezinta surse bune de calciu, asa ca nu va fi deloc complicat sa le introduci in dieta. Spanac, frunze de patrunjel, salata sunt doar cateva dintre ele. Totusi, trebuie sa stii ca de departe cea mai importanta sursa de calciu o reprezinta varza kale, 300 de mg de calciu pentru o ceasca. Dar pentru ca doar o iubitoare pasionata de salata ar putea sa iti ia necesarul de calciu doar din asa ceva, mai adaugam si alte surse de calciu la fel de eficiente, precizeaza descopera.ro.