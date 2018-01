Utile: ​Cum sa combati raceala intr-o singura zi; 3 metode naturale ca sa scapi de matreata iarna aceasta; Detoxifierea ficatului in 9 zile. Metoda simpla si rapida

Alimentatia este poate cel mai important pion in mentinerea sanatatii tale, astfel ca se recomanda ca dimineata sa optezi pentru o veritabila doza de vitamina C luata din fructe de padure sau portocale, ambele variante fiind extrem de bogate in antioxidanti. Poti sa adaugi 2-3 cm de ghimbir, sa le transformi intr-un delicios smoothie, piure de fructe sau sa le consumi ca atare. Apeleaza la o inhalatie, de preferat pe la pranz, inainte de a servi urmatoarea masa. Astfel, iti vei descongestiona si mai bine sinusurile si vei evita durerea de cap. In apa pentru inhalatie poti sa adaugi cateva picaturi de ulei esential de eucalipt sau de pin, informeaza Click. Bolile copilariei par banale, dar ele trebuiesc diagnosticate corect, la timp, iar asta pentru ca necesita tratament simptomatic si izolare, in caz contrar putand duce la complicatii serioase si mortalitate. Ele se pot manifesta atat la copii, cat si la adulti, iar in cazul celor din urma formele sunt mai grave. Rujeola (sau pojarul) este o boala infecto-contagioasa, specific umana, determinata de virusul rujeolic, se manifesta prin febra, eruptie, complicatii frecvente si severe. "Sursa de infectie este exclusiv umana, prin bolnavii acuti in diverse forme de boala. Nu exista purtatori sanatosi. Perioada de contagiozitate se extinde din ultimele zile ale perioadei de incubatie pana in convalescenta. Bolnavii raspandesc virusul prin picaturile de saliva...", precizeaza medicul pediatru Cristina Mihaila pentru CSID. In timpul lunilor reci de iarna, multi oameni isi spala parul mai rar decat vara. Un scalp si un par murdar pot agrava problema matretii si pot provoca mai multa mancarime. Pentru a preveni matreata, este recomandat sa te speli regulat pe cap. Dar evita si sa te speli prea des, deoarece acest lucru va usca scalpul si poate duce la matreata. Spala-te pe cap nu mai mult de doua sau trei ori pe saptamana folosind tipul potrivit de sampon. Alege un sampon care are o formula hidratanta daca ai un scalp uscat si un sampon clarificator pentru un scalp gras, precizeaza Libertatea pentru femei Cand trebuie detoxifiat ficatul. Un ficat suprasolicitat, obosit, gras sau marit are nevoie urgenta de detoxifiere, insa ficatul este printre singurele organe care atunci cand au nevoie de ajutor nu transmit durere. Cu toate acestea, exista alte simptome specifice care ar trebui sa ne indrepte urgent catre o dieta de curatare. In aceasta categorie intra, in primul rand, greata, oboseala, calitatea slaba a somnului si migrenele, insa si lipsa capacitatii de concentrare, starile de irascibilitate, halena si transpiratiile abundente si urat mirositoare pot fi simptome ale unui ficat suprasolicitat, anunta Unica. Nu mai poti respira cand stai intins. Faptul ca iti pierzi rasuflarea cand te afli in pat poate fi semnul unor afectiuni cardiace, chiar daca in restul timpului nu ai aceasta problema. Acest lucru apare pentru ca sangele care s-a adunat in picioare in timpul zilei se redistribuie si incepe sa se stranga in plamani. Ortopneea, asa cum este cunoscuta, apare atunci cand inima nu pompeaza sange in mod corect, "astfel ca sangele incepe sa se adune in inima si in plamani", explica doctorul John Dearing, chirurg la Spitalul Carrick Glen din Ayr. Potrivit lui John Dearing, pacientii cu aceasta afectiune cred de obicei ca ea apare doar pentru ca nu sunt in forma, scrie doctorulzilei.ro.