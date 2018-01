Utile: Intrebuintari mai putin stiute ale lamailor; 8 obiceiuri surprinzatoare care te imbatranesc; Remediu cu piper pentru stimularea cresterii parului

. Cand vine vorba de diete, sanatate sau gust, lamaia are rol fruntas. Vitaminele oferite de aceasta sunt un bun aliat al sanatatii tale. Lamaia face parte din categoria citricelor destul de cunoscute si apreciate, in orice perioada din an. Le poti folosi de la ceai pana la celebra apa plata cu lamaie, la prepararea diverselor retete de dulciuri sau de preparate culinare de tot soiul. Insa pe langa aceste calitati deja stiute despre lamaie, aceasta mai are si anumite intrebuintari casnice. 1. Lamaia sustine procesul de slabire. Este un bun ajutor pentru a accelera procesul de pierdere in greutate cat si pentru a indeparta grasimea de pe vase. 2. Creste imunitatea Lamaia se bucura de asemenea de proprietati antibacteriene si antivirale. Are un continut mare de vitamina C, lupta impotriva actiunii radicalilor liberi, previne imbatranirea prematura si iti fortifica sistemul imunitar, informeaza Click! sanatate. Cu siguranta, una dintre variantele echilibrate si bogate din punct de vedere nutritiv pe care le avem la dispozitie pentru micul dejun al copiilor sunt cerealele. Mai exact, cerealele cu lapte. Faptul ca alegem din raftul supermarketurilor o cutie cu cereale pentru micul dejun, crezand ca acestea sunt naturale, sanatoase si, in consecinta, potrivite alimentatiei copiilor poate fi o mare greseala. Pentru ca, in schimb, aceste produse pot contine doar cereale rafinate, fara prea multe fibre si alti nutrienti esentiali si pot fi pline de zaharuri simple (fructoza din porumb, maltoza, dextroza), conservanti, coloranti artificiali si multi alti aditivi chimici, toate acestea afectand, in timp, in mod serios, sanatatea copilului. In consecinta, atunci cand vine vorba despre un mic dejun sanatos pentru copilul tau, este indicat sa iti indrepti atentia catre produse cat mai naturale, scrie CSID. 1. Gustari noaptea, in club. Obicei: mananci noaptea, cand iesi cu fetele sau cu iubitul, prajiturele, biscuitei si alte produse de patiserie si panificatie. De ce te imbatraneste: carbohidratii si zaharurile rafinate sunt absorbite rapid in fluxul sangvin si afecteaza straturile de colagen (proteina care confera elasticitate pielii). 2. Exercitiile fizice. De ce te imbatraneste: grimasele se pot intipari in fata, iar ridurile nu vor intarzia sa apara. Nu doar razele soarelui te fac sa iti strangi ochii in diverse forme. Exercitiile fizice pot avea acelasi efect. Remediul: fa exercitiile in oglinda astfel incat sa te poti controla. Incearca sa te concentrezi pe respiratie si sa te "strambi" cat mai putin, scrie Sfatul Parintilor. De principiu parul creste foarte lent, motiv pentru care este la mare cautare orice procedura menita sa contribuie activ la stimularea cresterii rapide a parului. Piperul stimuleaza cresterea Cunoscut ca fiind unul dintre condimentele de seama din toate bucatariile lumii, piperul se poate folosi si in ritualurile de infrumusetare, obtinandu-se astfel rezultate destul de bune. Pe langa faptul ca este un ajutor si in curele de slabire, acesta ajutand la eliminarea tesutului adipos, piperul imbunatateste considerabil starea de sanatate. In plus este o sursa buna de fier, potasiu, mangan, vitamina C, vitamina K si fibre la indemana oricui, iar consumul cu regularitate de piper ajuta la cresterea nivelului de acid din stomac, in felul acesta se imbunatateste digestia si se combat cu succes probleme precum diareea, constipatia, balonarea sau flatulenta, noteaza Click! sanatate. Desi lipsa unui dinte pare a fi doar o problema estetica, aceasta problema poate afecta mult mai mult intregul corp. In primii ani dupa pierderea dintelui acestea nu sunt atat de mari. Ulterior insa, dintii invecinati incep sa migreze pentru a acoperi golul iar osul mandibulei ajunge sa se resoarba. Efectul estetic este unul extrem de neplacut, iar structura fetei incepe sa se modifice. De asemenea, muscatura nu va mai fi una corecta, ceea ce poate sa afecteze articulatiile mandibulare. In ultima instanta, doar din cauza lipsei unui dinte se va simti o senzatie acuta de oboseala musculara si vor incepe sa apara diverse senzatii de disconfort, printre care si durerea in zona capului. Lucrurile pot deveni si mai grave in cazul in care igiena dentara nu este una perfecta. Zonele fara dinti acumuleaza mult mai usor bacterii si tartru, ceea ce duce la carii, parodontoza si chiar boli grave de sange, scrie Diva Hair.