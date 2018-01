Utile: De ce e indicat sa mananci un catel de usturoi pe zi; Reteta minune pentru imunitate; Scapa de afte cu bicarbonat de sodiu

Bogat in vitamina B, usturoiul reduce nivelul de homocisteina, o substanta responsabila de contractarea vaselor de sange care duce la diverse probleme de sanatate precum ingrosarea sangelui, cresterea riscului de formare de cheaguri si de boli ale arterelor coronare. Daca cananci usturoi pe stomacul gol, previi aceste probleme. In cardiopatia ischiemica se recomanda 2 catei de usturoi. La inceput iei cate o jumatate de catel de usturoi, apoi unul intreg, pana ajungi la 2. O alta varianta este sa amesteci 250 g de miere cu 250 g de usturoi, sa le lasi la macerat o saptamana si sa iei din acest leac o lingura, cu o jumatate de ora inainte de masa, de 3 ori pe zi, pe o perioada de 2 luni, scrie Click Ai nevoie de o lingura de frunze de salvie, o lingura de flori de lavanda, o lingura de frunze de rozmarin, o jumatate de lingurita de frunze de cimbru uscate si maruntite, o jumatate de lingurita de boabe de piper, 450 ml otet de mere facut in casa. Plantele se pun intr-un borcan mare de muraturi. Se adauga otetul incalzit la aproximativ 40-50 grade Celsius. Acopera borcanul cu o hartie, dupa care pune capacul. Se lasa sa stea timp de patru saptamani. Se strecoara si se pune intr-o sticla curata. Se depoziteaza ferit de lumina si caldura. Se poate folosi si pentru salate. E delicios, noteaza Libertatea pentru femei. Apa sarata curata ranile. Apa cu sare curata si deshidrateaza ranile, ameliorand durerea si arsurile provocate de aftele bucale. Intr-un pahar cu apa calda se pune o lingurita de sare si se amesteca bine pentru a se omogeniza. Se clateste gura cu amestecul obtinut. Apa sarata nu se inghite. Bicarbonat de sodiu, pentru dezinfectare. Bicarbonatul de sodiu poate inlocui sarea pentru a clati cavitatea bucala in cazul aftelor. O lingurita de bicarbonat de sodiu dizolvat intr-o ceasca cu apa calda amelioreaza durerea si neutralizeaza acizii din gura care irita si inflameaza tesuturile, potrivit Click pentru femei Varsta inaintata. Pe masura ce imbatranesti, pielea isi pierde din stratul protector de grasime, iar productia de colagen incetineste. O piele mai subtire, se invineteste mai usor. Stai prea mult la soare. Expunerea prelungita la soare si arsurile solare subtiaza pielea si duce la pierderea colagenului, asa ca te invinetesti mai usor. Iei zilnic aspirina. Medicamente antiinflamatoare non-steroidale precum naproxenul sau diclofenacul alaturi de ibuprofen si aspirina pot subtiaza sangele, asa ca orice mica lovitura poate invineti pielea. Vasculita. Este denumirea medicala a unui grup de boli care cauzeaza inflamasia vaselor de sange, precizeaza doctorulzilei.ro. Ai probleme cu somnul? Ei bine, atunci poate ca nu ai nevoie de medicamente scumpe, ci mai degraba te poti indrepta catre o solutie naturala. Uite ce plante te pot ajuta sa dormi bine noaptea! Insomnia isi face loc astazi in viata multora dintre noi, iar asta din cauza stresului si a problemelor cu care ne luptam zi de zi. Insomnia poate avea la baza numeroase cauze, cum ar fi stresul, anxietatea, depresia, consumul mare de cafea sau bauturi energizante, consumul de medicamente, varsta (este frecventa la oamenii de peste 60 de ani), anumite probleme medicale, modificarea fusului orar sau schimbarile de temperatura, relateaza CSID.