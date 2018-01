Utile: Obiceiuri alimentare care-ti afecteaza sanatatea. Ce mituri despre alimentatie au demontat nutritionistii; Alimente care intaresc sistemul imunitar; Sfaturi pentru parul gras si lipsit de volum

. Supa de pui, pestele gras, usturoiul sunt doar trei dintre alimentele pe care ne putem baza atunci cand sistemul imunitar este in declin. Si nu sunt singurele. Supa de pui este un remediu natural atunci cand suntem raciti si tusim. Ea contine colagen, alaturi de aminoacizi si nutrienti care previn inflamatiile si intaresc sistemul imunitar. Iaurtul este o sursa naturala de probiotice, cunoscute si drept "bacterii bune" care traiesc in sistemul digestiv. Studiile facute pana acum au aratat ca un sistem digestiv eficient ajuta imunitatea, dar si odihna de calitate. Pestele gras precum somonul si tonul contin acizi grasi omega-3 care, printre altele, controleaza si inflamatiile din corp, sustin dieteticienii. Usturoiul este cunoscut ca fiind un atibiotic si un atifungic natural. El contine substante care combat infectiile si distrug bacteriile, informeaza Adevarul. . O alimentatie in care predomina carnea favorizeaza cresterea nivelului estrogenului in organism. In special in cazul femeilor care prefera orice alt tip de carne in loc de peste, acestea prezinta un risc mult mai mare de endometrioza. Insa aspectul cel mai ingrijorator este ca potrivit unor studii consumul carnii vine la pachet cu un aport scazut de fibre, aspect ce duce la usurarea procedeului de inmultire a bacteriilor rele. Daca apartii sexului feminin si vrei sa pierzi cateva kilograme bune, una dintre cele mai bune idei este sa renunti la carne, in special cea rosie. Fiind bogata in grasimi saturate, poti sa o inlocuiesti cu pestele, astfel te vei bucura de o portie sanatoasa de Omega-3. Cel mai sanatos exemplu de viata sanatoasa le apartine japonezilor, acestia fiind recunoscuti pentru dieta lor bogata in peste si pentru cele mai putine cazuri de cancer, scrie Click! sanatate. O multime de studii au legat cresterea in greutate de stres, iar unu din patru americani considera ca are un nivel de stres care ajunge la 8, pe o scala de la 1 la 10. Pe termen scurt, stresul inhiba pofta de mancare, pentru ca, in perioade dificile, hipotalamusul produce CRH, un hormon implicat in raspunsul la stres al organismului, care este responsabil pentru scaderea apetitului. Dar daca stresul persista, situatia se schimba radical. Suprarenalele elibereaza un alt hormon, numit cortizol, care creste apetitul. Odata ce episodul de stres se termina, nivelul de cortizol ar trebui sa scada, dar, daca situatia stresanta persista, acesta ramane la un nivel ridicat, una dintre consecinte fiind apetitul crescut. Unele studii au descoperit faptul ca femeile si barbatii reactioneaza diferit la stres, dar in sensul in care femeile aleg mancarea in exces si barbatii bautul sau fumatul. In plus, sunt studii care au descoperit ca obezitatea este legata de mancatul pe baza de stres doar la femei, nu si la barbati, scrie CSID. Parul frumos si sanatos este un atu al femeilor, de aceea este important sa fie ingrijit si aranjat constant. Parul gras insa e dificil de intretinut si totodata de coafat. Acesta necesita un tratament special. Parul gras este cauzat de acumularea secretiei naturale din glandele sebacee din scalp si se caracterizeaza prin dezvoltarea continua a grasimii de pe acesta. De multe ori, un par gras este insotit de un ten gras si de acnee. Concret, ingrasarea parului este cauzata de excesul de sebum, substanta uleioasa secretata de glandele sebacee de la nivelul scalpului. Sunt studii care arata ca alimentatia dezechilibrata si consumul in exces de carbohidrati, grasimi si amidon cresc riscul aparitiei parului gras. Parul gras poate fi si un simptom al unor afectiuni medicale precum dermatita seboreica, dezechilibru hormonal, infectie fungica a firului de par, insa poate fi determinat si de schimbari meteorologice, potrivit Sfatul Medicului. Mit 1: Degresat sau fara zahar inseamna fara calorii. Din dorinta de a crea un produs care sa fie in primul rand gustos, producatorii compenseaza lipsa grasimii cu mai mult zahar sau potentiatori de arome si sare, iar zaharul este inlocuit la randul lui cu exces de sodiu, faina sau chiar grasime. Mit 2: O alimentatie scazuta in sodiu este indicata tuturor - sodiul este un mineral important pentru organism ce ajuta la buna functionare a sistemului muscular si nervos, astfel ca este recomandat ca acesta sa fie mentinut la un nivel echilibrat. Mit 3: Ouale sunt bogate in colesterol si pot provoca boli de inima - Desi au capatat o reputatie proasta din cauza colesterolului care se gaseste in galbenus, asta nu inseamna ca ouale trebuie evitate pentru a proteja sanatatea inimii. Este important sa stim ca nivelul ridicat de colesterol este in primul rand consecinta unei diete bogate in acizi grasi saturati si nu a consumului unui singur aliment, informeaza Perfecte.