Utile: Cainii pot influenta starea de sanatate a copiilor. Efectul benefic pe care il au acestia asupra nou-nascutilor; 7 activitati pentru a mentine creierul in forma; Cum ne influenteaza frigul sanatatea?; Dieta indiana: in ce consta si cum te ajuta sa slabesti

Riscul de aparitie a astmului in cazul copiilor scade daca acestia cresc in aceeasi casa cu un catel pe post de animal de companie, arata un studiu recent. Totusi, nu acelasi lucru este valabil atunci cand animalul de companie este o pisica. "Studiile precedente au aratat ca patrupezii ar putea fi purtatori ai unor bacterii protectoare care sa-i ajute pe micuti, insa ei pot purta, de asemenea, alergeni care sa conduca la aparitia simptomelor astmului", explica Silvia Colicino, doctorand in cadrul Imperial College din Londra. Aceasta a adaugat ca una dintre cauze poate fi si faptul ca patrupezii sunt animale de companie mai murdare, ceea ce inseamna ca micutii sunt expusi anumitor tipuri de bacterii, ceea ce ajuta sistemul lor imunitar sa ii protejeze de alergii, scrie Descopera . Daca ai un ritm de viata alert si simti ca nu iti mai ajunge timpul pentru cate ai de facut, este normal sa te simti obosit. In acest caz, se impun cateva masuri. 1. Respecta-ti programul de somn! Stiai ca, in medie, dormim cu 1 ora si jumatate mai putin decat acum 50 de ani? Nici nu este de mirare, avand in vedere ca suntem din ce in ce mai ocupati, iar tehnologia (telefoanele mobile, tabletele etc.) i-a acaparat pe multi dintre noi. Somnul este insa o activitate biologica esentiala pentru fizic si psihic. 2. Expune-te la lumina. Indiferent de anotimp, fa-ti plinul de... lumina. Expunerea la lumina naturala a zilei este necesara pentru reglarea orologiului biologic. Mai ales in sezonul rece, cand stam mai mult in incaperi, se poate produce un dezechilibru al acestui ceas intern, cu consecinte precum tulburarile de somn si, implicit, oboseala, informeaza Click. . In timp, toate organele se deterioreaza si isi pierd capacitatea de a indeplini in mod optim sarcinile pentru care sunt responsabile. Creierul se numara printre ele. Iata cateva sfaturi care va vor permite sa va mentineti creierul sanatos si intr-o forma buna. 1. Activitatea fizica regulata este importanta Exercitiile fizice intaresc celulele creierului si conexiunile dintre ele. Acest lucru permite, printre altele, stimularea crearii de noi celule nervoase si imbunatateste circulatia sangelui, ceea ce limiteaza riscul de a suferi de o afectiune cardiovasculara, de boala Alzheimer sau alte forme de dementa. 2. Adopta o dieta sanatoasa Alimentatia nesanatoasa duce de obicei la o crestere a nivelului colesterolului rau. Acest lucru creste riscul de a suferi de boli cardiovasculare si, prin urmare, de leziuni ale creierului. 3. Socializeaza. Relatiile sociale sunt parte integranta a vietii noastre inca din copilarie si joaca un rol important in dezvoltarea noastra cognitiva, noteaza Click! sanatate. Frigul si umezeala au o influenta majora asupra organismului uman, cele mai expuse fiind persoanele varstnice, cele cu imunitate scazuta, dar si cu boli asociate. De asemenea, cardiacii, diabeticii, astmaticii, hipertensivii si cei cu boli renale cronice sunt printre cele mai vulnerabile categorii de bolnavi pe timp de iarna. Inima este unul dintre organele cele mai afectate de expunerea la frig si la umezeala, capacitatea acestui organ de a pompa sange in organism fiind ingreunata de ingustarea prin constrictie a vaselor de sange. Umezeala, gerul si vantul pot accentua crizele de astm. Practic, inhalarea aerului rece poate determina aparitia crizelor astmatice severe si poate inrautati starea copilului sau a adultului. De asemenea, in acest sezon se inregistreaza o crestere a afectiunilor respiratorii, cei mai expusi fiind copiii si varstnicii, informeaza Sfatul Medicului. Pentru a pierde in greutate, trebuie sa mananci mai putine calorii decat arzi, simplu! Bineinteles ca sportul este foarte important in mentinerea greutatii, insa acesta nu reprezinta decat aproximativ 20% din rezultat -succesul revenind nutritiei in proportie de nu mai putin de 80%. Dieta indiana, bazata pe alimente precum cereale, legume si produse lactate, te poate ajuta sa pierzi in greutate si sa te mentii in forma fara sa te infometezi. Astfel, un plan de dieta adecvat si exercitiile fizice regulate pot oferi rezultate mai mult decat satisfacatoare. Este foarte important sa nu speri la rezultate prin infometare, ci prin controlul dietei intr-un mod care sporeste arderea caloriilor si limiteaza stocarea grasimilor in organism. Mesele ar trebui sa includa in principal fructe si legume proaspete, cereale integrale si lactate cu continut scazut de grasimi, dar si oua, carne de pasare, fructe de mare si carne slaba, pentru a-ti asigura necesarul de vitamine si minerale, scrie Diva Hair.