Utile: Efectele secundare ale banalului ibuprofen sunt foarte serioase; Leacuri cu usturoi facute in casa; Cat timp se pot folosi recipientele din plastic?

Ulei de usturoi. Produsul trateaza procesele infectioase si inflamatorii ale tractului respirator (gripa, pneumonie, bronsita, angina,faringita, astm), precum si otitele. Intr-un borcan de sticla se pun: o capatana de usturoi pisata (in mojar de lemn) si un pahar de ulei de masline sau floarea-soarelui presat la rece. Preparatul se tine la frigider si se ia cate o lingurita de 3 ori/zi, inainte de masa, in amestec cu o lingurita de suc proaspat stors de lamaie. Macerat de usturoi. Foarte eficient pentru tratarea febrei si gripei, maceratul este foarte simplu de preparat, informeaza Click. Acest medicament blocheaza productia de prostaglandine, substante care transmit semnalele de durere catre creier. Ibuprofenul este util si in tratarea febrei, inflamatiilor si durerilor menstruale. Este recomandat pentru durerile articulare, de cap, musculare sau de dinti. Ibuprofenul trebuie insa evitat de persoanele care sufera de ulcere stomacale sau alte afectiuni ale stomacului. Poate cauza indigestie si greata, daca este luat inainte de a manca. Doza recomandata este de o tableta de 200 mg, de trei ori pe zi. Din pacate, un alt efect secundar se inregistreaza la barbatii care iau ibuprofen. Conform unor noi studii, calmantul este daunator fertilitatii barbatilor, scrie doctorulzilei.ro. Obiceiuri care te ajuta sa mentii sanatatea creierului: Tine-l activ. In drum spre serviciu sau cand ai timp liber, rezolva cuvinte incrucisate, Sudoku sau citeste. Jocurile de inteligenta si lectura pot incetini pierderea memoriei. Creierul nostru, la fel ca si muschii, are nevoie de exercitiu si ar trebui sa-l "folosim" stimulandu-l zilnic cu o provocare. Mentinerea activitatii mentale este vitala pentru mentinerea legaturilor dintre celulele creierului, relateaza Libertatea pentru femei. Bea multe lichide. Hidratarea este esentiala atunci cand ai febra, deoarece te ajuta sa elimini mai repede toxinele. Bea cel putin 8 pahare de apa si consuma alimente puternic hidratante precum castravetele, telina, grepfrutul, spanacul, conopida, morcovul sau iaurtul. Renunta la bauturile carbogazoase si la sucurile dulci, cu adaos de zahar si chimicale. Daca vrei sa bei un suc din fructe proaspete, dilueaza-l inainte cu apa. In acest fel, vei reduce nivelul zaharului, conform Click pentru femei Timpul de folosire a caserolelor sau a altor cutii din plastic depinde de calitatea materialului din care sunt fabricate. Este greu totusi sa ne dam seama care este bun si care nu. Exista, totusi, un indiciu. Fiecare recipient are inscris pe spate un cod care arata perioada de timp in care este sigur pentru utilizare. Ideal este ca plasticul din care sunt fabricate cutiile de plastic sa aiba la baza prolipropilena. Polipropilena este folosita pentru ca este foarte durabila si rezista si rezista la temperaturi foarte mari, potrivit Societatii Americane a Chimistilor. Este considerata ca fiind sigura pentru sanatate, potrivit descopera.ro.