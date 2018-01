Utile: Alimente pe care le mananci la ore gresite; Magneziul, mineralul esential pentru sanatate; 7 moduri inedite de a consuma avocado; Plante care alina durerile de cap

O dieta echilibrata este esentiala pentru sanatate, iar alimentele bogate in substante nutritive sunt necesare pentru indeplinirea functiilor organismului. Insa stiai ca sunt produse alimentare pe care multi dintre noi le mancam la ore nepotrivite si care pot provoca tulburari digestive? 1. Banana are efect antiacid, prevenind arsurile la stomac. Mancand o banana dimineata reusesti sa mentii nivelul de energie. Dar, daca este mancata noaptea, poti raci. Asadar, ar trebui sa eviti consumul de banane seara/noaptea. 2. Iaurtul contine compusi care stimuleaza procesul de digestie si care imbunatatesc sanatatea generala, dar el trebuie mancat in timpul zilei, de preferat dimineata la micul dejun. In schimb, daca este mancat noaptea poate provoca cresterea temperaturii corpului, aciditate gastrica si alte probleme digestive. 3.Ceaiul verde are mai multe beneficii, dar ele sunt valabile numai daca este baut la timpul potrivit. Bea o ceasca de ceai verde pe stomacul gol, dimineata, pentru a preveni deshidratarea si aciditatea gastrica provocate de nivelul de cafeina din bautura. Evita sa bei ceai verde seara, scrie Click! pentru femei. . Magneziul este o poveste care face parte din viata noastra, zi de zi. Tot mai multa lume este constienta de beneficiile magneziului si despre faptul ca acest mineral poate fi solutia multor probleme cu care ne confruntam din ce in ce mai des. Dezechilibrul alimentar este aproape cea mai intalnita cauza a deficientei de magneziu. Acest mineral este foarte greu de stocat si, in acelasi timp, usor de eliminat. Pierderile de magneziu se pot datora diverselor cauze, printre care si cazurile patologice. Diabeticii au nevoie in mod special de magneziu. Un alt aspect este faptul ca alimentele provenite din agricultura moderna nu mai asigura aportul de magneziu de care noi avem atat de multa nevoie. Ca atare, este o utopie sa spunem, in prezent, ca ne luam aportul de magneziu din alimentatie. Semnele deficitului de magneziu nu sunt unele specifice. Daca o persoana se confrunta cu: iritabilitate, insomnie, palpitatii, migrene, cefalee, greturi, varsaturi sau transpiratii nocturne nu poate avea certitudinea ca sufera de deficit de magneziu. Totusi, in aceste situatii, este bine sa se ia un preparat cu magneziu, potrivit Adevarul. . Avem pentru tine cateva retete pentru a trasnforma deliciosul si cremosul avocado in mic dejun, pranz, cina si chiar desert, totul extrem de simplu si de rapid. 1. Budinca de avocado, cicolata si cocos. Pune in blender doua fructe de avocado coapte, un sfert de ceasca de cacao, un sfert de ceasca de sirop de artar si jumatate de ceasca de lapte de cocos neindulcit. Blenduieste pana se face o pasta cremoasa. Cantitatea obtinuta este suficienta pentru 4 portii. Serveste cu bucatele de nuca de cocos, ciocolata sau alune presarate in fiecare recipient in care ai pus budinca. 2. Cartof dulce copt, cu piure de avocado. Coace un cartof dulce cu tot cu coaja. Lasa-l sa se raceasca, taie-l in doua si umple-l cu piure facut din jumatate de avocado bine copt, un praf de sare si putina zeama de lamaie. Pune deasupra o lingurita de iaurt gras, cateva frunze de coriandru si cateva seminte de dovleac crude. Asezoneaza cu sare si piper, potrivit CSID. Oboseala accentuata, stresul sau anumite afectiuni duc la declansarea durerilor de cap. Din cauza lor, intampini dificultati de concentrare, iar ritmul activitatilor incetineste. 1.Teiul are efect calmant. Avand proprietati sedative, teiul te ajuta sa faci fata durerilor cauzate de solicitarile din timpul zilei. Prepara un decoct dintr-o lingura de flori uscate la 250 ml de apa rece. Fierbe acest amestec 30 de minute, strecoara si bea 2-3 cani pe zi, indulcite cu miere. 2. Roinita, sedativ natural. Datorita continutului sau bogat in eugenol, un analgezic natural, planta amelioreaza durerea de cap, dar este utila si in cazul celor musculare sau menstruale. 3. Musetelul induce somnul odihnitor. Datorita acidului salicilic continut, florile de musetel sunt benefice contra durerilor de la nivelul capului. Un ceai de musetel luat inainte de culcare te va scapa de migrene si iti va asigura un somn linistit, scrie Click! sanatate. Grasimile pentru gatit reprezinta un subiect sensibil, iar informatiile sunt adese contradictorii, chiar si cele venite de la specialisti. Asupra unui singur aspect sunt de acord medicii si nutritionistii: prajitul nu e sanatos, indiferent ca folosesti ulei, unt ori seu! Cel mai bine e sa fierbi alimentele, sa le gatesti la aburi, in cuptor sau in cratite antiaderente. Grasimile de gatit se impart in doua categorii: vegetale si animale. Dintre cele vegetale se folosesc mai ales uleiul de masline, de struguri, de floarea-soarelui, de porumb sau margarina. Grasimile animale folosite la gatit sunt untul si untura. Iata ce plusuri si minusuri are fiecare. Criteriul dupa care se aleg grasimile pentru gatit implica doi factori: punctul de ardere, dupa care incep sa se deterioreze si devin nocive, si cantitatea de acizi grasi continuta. Uleiul de masline obisnuit (nu cel extravirgin), care are un punct de ardere de 216 grade, si uleiul rafinat de rapita, care are un punct de ardere de 240 de grade Celsius, sunt cea mai buna alegere pentru gatitul pe aragaz, pentru sotarea legumelor sau prepararea carnii, dar si pentru gatitul in cuptor, noteaza Libertatea.