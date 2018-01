Utile: Ce mananca oamenii care nu se imbolnavesc de inima, niciodata; Sunt temperaturi de infarct. Trei tipuri de simptome adesea trecute cu vederea; Simptome digestive in bolile tiroidei

"Riscul de infarct miocardic creste cu 2% la fiecare scadere de 1 grad Celsius a temperaturii exterioare", explica dr. Ciuhodaru. El mai spune ca vantul puternic asociat cu umezeala reprezinta un risc suplimentar. Temperatura resimtita de organism in astfel de conditii este mai mica decat cea indicata de termometre. Riscul este mai mare la fumatori, sedentari si supraponderali, potrivit Unica. Asociatia Americana pentru Sanatatea Inimii recomanda consumul de peste de cel putin doua ori pe saptamana. Este bun in special pestele mai gras deoarece este mai bogat in acizi grasi de tip Omega-3. Acesti acizi grasi reduc riscul de a suferi de artrita, scad nivelul colesterolului si al tensiunii arteriale.Uleiul de masline Schimbati uleiul normal sau untul cu uleiul de masline pentru ca ajuta la reducerea nivelului de colesterol. Grasimile monosaturate care se gasesc in uleiul de masline sunt cele mai "sanatoase" dintre grasimi, dar nu trebuie uitat ca ele raman totusi un tip de grasimi, scrie doctorulzilei.ro Afectiunile tiroidei care modifica nivelul hormonilor tiroidieni au impact in tot corpul, inclusiv asupra organelor digestive. Dezechilibrele hormonale sunt mai frecvente la adulti si varstnici, dar pot debuta si la copii. In hipertiroidism - care reprezinta secretia in exces de hormoni tiroidieni - tubul digestive poate fi afectat de la esofag si pana la colon. Manifestarile clasice sunt reprezentate de tranzitul intestinal accelerat, scaune grasoase, scadere in greutate, desi apetitul este pastrat sau chiar crescut, potrivit Adevarul. Colagenul este proteina produsa de piele, ea fiind responsabila de mentinerea pielii elastice. Reprezinta 25-30% din totalul de proteine din masa musculara si 80% din totalul de tesuturi. Acesta este motivul pentru care este important sa mentii sub control productia de colagen. Alimentele recomandate sunt: - Soia si derivatele ei - Fructe bogate in vitamina C - Gelatina - Legume verzi - spanacul, varza - Rosie - Sfecla rosie - Somon, potrivit Click Bea multe lichide Hidratarea este esentiala atunci cand ai febra, deoarece te ajuta sa elimini mai repede toxinele. Bea cel putin 8 pahare de apa si consuma alimente puternic hidratante precum castravetele, telina, grepefrutul, spanacul, conopida, morcovul sau iaurtul. Renunta la bauturile carbogazoase si la sucurile dulci, cu adaos de zahar si chimicale. Daca vrei sa bei un suc din fructe proaspete, dilueaza-l inainte cu apa. In acest fel, vei reduce nivelul zaharului. Consuma ulei de peste. Acesta este un remediu natural folosit pentru scaderea temperaturii corpului, scrie Adevarul