Utile: ​21 de intrebuintari pentru sanatate ale galbenelor; Ce fructe previn aparitia cancerului; Consumul ridicat de sare poate duce la dementa 

Ceaiul de musetel este considerat cel mai bun pentru combaterea insomniei. Nu numai ca imbunatateste calitatea somnului, ci are si proprietati calmante care amelioreaza simptomele anxietatii si stresului dupa o zi lunga. In plus, ceaiul de musetel are proprietati antiinflamatoare si digestive, care previn indigestia. Daca simti ca nu poti adormi, bea seara o ceasca de ceai de musetel! Floarea-pasiunii este o planta medicinala, cu proprietati sedative, care ajuta la mentinerea sub control a stresului, depresiei si alte tulburari emtionale relationate cu problemele de somn. In plus, are proprietati anxiolitice, antispasmodice si analgezice, toate avand efecte asupra tensiunii care provoaca insomnia. Se bea o ceasca de ceai de floarea-pasiunii inainte de culcare, scrie Click pentru femei. Rodia previne cancerul de san. Antioxindati se gasesc si in rodie, fructul care are efect vindecator si de prevenire in diverse tipuri de cancer: de san, de colon, de plamani sau de prostata. Kiwi apara plamanii si ficatul. Antioxindatii si vitamina C pe care le contin fructele kiwi previn efectele radicalilor liberi si stresul oxidativ care poate duce si la aparitia cancerului mamar ori a unor tumori maligne la plamani, la ficat. Citricele protejeaza stomacul. Portocala, grepfrut, lamaie, mandarina, clementina, pomelo - toate reprezinta surse bune de vitamina C, iti asigura necesarul zilnic de fibre, potasiu, acid folic si, in acelasi timp, previn forme de cancer precum cel de stomac, laringian sau faringian, noteaza Click. Hepatita A. Se raspandeste usor, prin ingerarea de apa sau alimente contaminate sau prin contact cu materii fecale contaminate. Exista vaccin impotriva ei. Circa 17.000 de noi cazuri se inregistreaza anual. Odata luata, tine cateva saptamani si este vindecabila si fara tratament. De obicei, persoanele contaminate se vindeca usor, iar ficatul nu este afectat. Hepatita B. Se raspandeste prin contact cu sangele unei persoane infectate, sperma sau alte fluide ale corpului. Se transmite fatului, de la mama infectata. Prin contact sexual cu o persoana infectata. Prin ace, seringi sau alte ustensile nesterile, daca iei contact cu rana deschisa a unei persoane contaminate, potrivit doctorulzilei.ro Pentru uz intern, dr. farmacist Ovidiu Bojor recomanda o infuzie dintr-o lingura de flori la o cana cu apa. Se beau doua-trei cani pe zi. Acelasi ceai poate fi folosit si pentru gargara. Pentru uz extern, se face o infuzie concentrata de 30 g de planta la un litru de apa. Se foloseste la spalaturi vaginale sau comprese aplicate pe suprafetele lezate (arsuri, plagi, degeraturi). Se mai poate prepara o tinctura tot pentru uz extern. 20 g de flori de galbenele se macereaza in 100 ml de alcool alimentar timp de 8 zile. Se strecoara si se pastreaza intr-o sticluta inchisa la culoare. Se dilueaza 10 ml de tinctura in 100 ml de apa fiarta si racita. Se aplica sub forma de comprese pe plagi, relateaza Libertatea pentru femei. Stim cu totii ca majoritatea oamenilor din tarile civilizate consuma de doua ori mai multa sare decat necesarul zilnic. Iar efectele se reflecta in bolile de rinichi, in presiunea arteriala crescuta, in numarul in crestere al atacurilor cerebrale, in cresterea numarului de persoane care au insuficienta cardiaca. Asta, daca amintim doar cele mai mai riscuri la care iti expui organismul daca aportul tau de sare este crescut. Printre aceste riscuri se numara, conform unui studiu recent, si aparitia dementei. Exista un alt studiu realizat in Canada in 2011 pe 1200 de adulti sedentari care ajunsese la concluzia ca cei care au un aport de sare crescut in dieta lor au un risc mai mare de a dezvolta un declin cognitiv. Deci combinatia de sedentarism si consum excesiv de sare, se stia deja, ca duce la o deteriorare cognitiva, arata CSID.