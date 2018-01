Utile: Topul antibioticelor naturale, bune in raceala; Ce semnifica durerea in partea dreapta a abdomenului; Slabiciunea musculara. Cele mai bune remedii naturale pentru a o trata

Usturoiul. E printre cele mai populare antibiotice si antivirale naturale. Poate distruge o gama larga de agenti patogeni, inclusiv bacterii rezistente la unele antibiotice. Cel mai cunoscut component, alicina, are efect impotriva stafilococului auriu, rezistent la unele antibiotice de sinteza. Potrivit cercetarilor, usturoiul ar contine in total 39 de substante cu efect antibiotic, fiind util in tratarea mai multor tipuri de infectii. Se consuma proaspat, in mancare, sub forma de infuzii (cand suferi de infectii respiratorii sau digestive), de sirop (facut cu miere, cand suferi de afectiuni ale gatului) sau chiar suc proaspat stors si aplicat pe zona afectata (in otite, herpes), scrie Click Durerea in partea drepta a abdomenului sub coaste nu este neaparat un semn al unei boli hepatice. De exemplu, daca alergam mai mult ne poate durea in dreapta. Aceasta durere care dispare odata ce ne oprim, nu are legatura cu ficatul, ci cu intestinul gros care face un "cot" in dreptul ficatului si gazul se ridica si apasa pe intestin. Durerea este de obicei de acolo. De asemenea, daca am mancat prea mult , am consumat alimente bogate in grasimi, putem resimti dureri (jena) in partea dreapta, sub coaste. Dar, de regula, dupa mese bogate in grasimi aceste dureri apartin veziculei biliare (n.r. - Bilei), adica "vecinei" ficatului. Durerea situata in regiunea unde este localizat ficatul (sub coasta dreapta - hipocondrul drept), extrem de rar este data de o boala de ficat, noteaza doctorulzilei.ro. Slabiciunea musculara poate semnala boli grave. Nu trece usor cu vederea problema slabiciunii musculare persistente, deoarece aceasta poate fi un semn al unei probleme de sanatate. Ar putea fi sindromul de oboseala cronica, distrofia musculara, hipotonia, neuropatia periferica, miastenia gravis, hipotiroidismul, hipercalcemia, febra reumatica, botulismul etc. Daca suferi de slabiciune musculara fara un motiv aparent, mergi la medicul pentru a primi un diagnostic adecvat. Intre timp, poti incerca cateva remedii naturale simple si eficiente pentru a combate slabiciunea musculara, informeaza Libertatea pentru femei. Apa sarata curata ranile. Apa cu sare curata si dezinfecteaza ranile, ameliorand durerea si arsurile provocate de aftele bucale. Intr-un pahar cu apa calda se pune o lingurita de sare si se amesteca bine pentru a se omogeniza solutia. Se clateste gura cu amestecul obtinut. Lichidul nu se inghite. Bicarbonat de sodiu, pentru dezinfectare. Bicarbonatul de sodiu poate inlocui sarea pentru a clati cavitatea bucala. O lingurita de bicarbonat de sodiu dizolvat intr-o ceasca cu apa calda amelioreaza durerea si neutralizeaza aciditatea provocata de saliva, care irita si inflameaza tesuturile, potrivit Click pentru femei Aproximativ 60% din corpul unui om adult este alcatuit din apa. Aceasta include o mare parte a organelor interne vitale si chiar aproximativ 30% din oase. De asemenea, apa ne ajuta sa reglam temperatura noastra interna, sa transporte nutrienti prin organisme, sa eliminam reziduuri, sa formeze saliva si multe alte procese vitale. In ciuda importantei sale, cantitatea de apa optima pe care un om trebuie sa o consume reprezinta in continuare un subiect intens dezbatut. Exista desigur un minim, acela deja devenit cliseu de "minim 2 litri pe zi". Totusi, este imposibil de cuantificat cantitatea de apa totala pe care un om o consuma, pentru ca exista mai multe surse prin care apa ajunge in organism, in afara de paharul cu apa, scrie Live Science. Mancarea contine o cantitate insemnata de apa, mai ales fructele si legumele, unde, in anumite cazuri, apa din acestea poate depasi 90% din masa lor, arata descopera.ro.