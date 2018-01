Utile: 4 motive sa incluzi smochinele mai des in dieta; Importanta somnului pentru dezvoltarea armonioasa a copiilor; Fa gimnastica daca vrei sa faci fata virozelor

Alimentatia sanatoasa nu este suficienta pentru a-ti intari sistemul imunitar. La fel de importanta este si miscarea. Studiile arata ca exercitiile fizice ajuta organismul sa lupte impotriva infectiilor. Ai grija, insa, daca esti deja racit, este bine sa faci o pauza de la activitatile sportive! Altfel, risti sa-ti agravezi boala. De obicei, virozele, racelile sau gripele sunt insotite de dureri musculare cauzate de virusuri. Efortul fizic presupune acumulare de acid lactic in muschi. Adaugati la aceasta stare si durerile musculare specifice racelii si se va obtine o stare generala de disconfort. Profesorul Craig Williams, membru al scolii de sport si educatie pentru sanatate din cadrul Universitatii Exeter, a explicat ca o metoda buna este cea supranumita "controlul gatului". "Daca sursa racelii sau a gripei este localizata in zona gatului catre nas, este in regula ca pacientul sa continue sa faca exercitii fizice, insa moderat. Daca simptomele se manifesta din zona gatului in jos catre piept si sunt insotite de febra sau dureri in tot corpul, indicat este sa se opreasca orice forma de sport", spune acesta, citat de Click. O mana de smochine deshidratate, mancate pe zi, iti asigura aportul necesar de fibre, minerale si un nivel normal al tensiunii arteriale. 1. Sunt benefice inimii. Magneziul si potasiul pe care ti le procuri din smochine sunt importante pentru mentinerea sanatatii inimii. Aceasta combinatie de minerale fluidizeaza sangele, mentine tensiunea arteriala in limite normale si-ti ajuta corpul sa asimileze corect calciul, fara ca acesta sa se transforme in depuneri pe peretii vaselor de sange. 2. Te protejeaza de bolile de oase Mineralele pe care le contin smochinele, cum sunt calciul, magneziul, imbunatatesc densitatea osoasa si scad riscul de boli de oase ca osteoporoza. In plus, smochinele au si vitamina K, in prezenta caruia calciul este absorbit si folosit de organism pentru sustinerea sanatatii oaselor, informeaza Click! sanatate. Indiferent de varsta, fie ca vorbim de sugari, fie ca vorbim de prescolari, somnul este extrem de important pentru copii. In functie de cantitatea si calitatea somnului, acestia vor creste si se vor dezvolta corect. Lipsa somnului implica aparitia pe viitor a problemelor atat de natura fizica, de exemplu supraponderabilitate sau migrene, cat si de natura psiho-emotionala, de la stari de nervozitate si agresivitate, pana la lipsa capacitatii de concentrare si probleme de memorie. Somnul de noapte este la fel de important ca somnul din timpul zilei si trebuie sa se faca fara episoade de trezire. Pentru a avea succes este extrem de important ca cel mic sa urmeze cu strictete o rutina a orelor de somn. Acidul docosahexaenoic, notat DHA, este una dintre componentele cele mai importante ale acidului gras omega-3, alaturi de acidul eicosapentaenoic, prescurtat EPA. Acesta imbunatateste considerabil calitatea somnului, a vederii si a auzului, potrivit Sfatul medicului. Desi nu este o problema grava de sanatate, acneea juvenila ii poate afecta emotional si social pe adolescenti. Cu un plan corect de tratament si ingrijire cosmetica, precum si o dieta optima, acneea poate fi insa combatuta. Desi acneea nu este o boala infectioasa, una din principalele cauze ce determina aparitia ei este dezechilibrul florei microbiene de la nivelul pielii si foliculilor de par. Primii pasi in tratarea acneei includ o igiena locala cu produse adecvate si o dieta scazuta in zahar si produse lactate. Anumite obiceiuri de ingrijire si folosirea unor produse cosmetice nepotrivite pot intretine si chiar agrava acneea. De exemplu, daca incercati un produs nou anti-acnee in fiecare saptamana, acest lucru poate irita pielea si poate agrava acneea. De aceea, este bine sa acordati mai mult timp tratamentelor pentru a actiona, de regula 6-8 sapamani, iar daca atunci nu sesizati niciun rezultat sa schimbati produsul, scrie CSID. . Indigestia, cunoscuta sub denumirea medicala de dispepsie, este o patologie des intalnita la omul modern. Cauzele sunt diverse, dar, predominant, indigestiile sunt determinate de combinatiile incorecte ale alimentelor, de activitatea insuficienta a enzimelor biliare, de tulburarile florei microbiene, sau de alte afectiuni care au ca si consecinta o prelucrare incompleta a alimentelor la nivelul intestinului subtire. In cazul in care apar simptome sugestive de indigestie, este important sa consumam, in opinia nutritionistului Florin Ioan Balanica, anumite alimente si sa respectam unele reguli pentru a ameliora simptomatologia. Pacienti sa aiba un stil de viata sanatos, un regim echilibrat de mese, 3 mese principale si 2 gustari, dar sa acorde atentie si combinatiilor alimentare. "Recomand consumul de mar copt (care contine pectina si ajuta la ameliorarea simptomelor diareice), orez, paine prajita si iaurt degresat. Aceste alimente contin minerale si vitamine, carbohidrati usor de absorbit, care asigura organismului energia de care are nevoie in aceasta perioada.", spune aceasta pentru CSID.