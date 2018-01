Utile: Scapa de febra musculara cu ghimbir; 12 alimente care previn Alzheimerul; Mirosul neplacut al gurii poate anunta boli de ficat sau diabet

Este un anti-inflamator si anti-reumatic recunoscut. Reduce inflamatiile articulatiilor, fiind recomandat adesea in artrita reumatoida. O cana de ceai de ghimbir dupa ce ai depus efort fizic te ajuta sa eviti aparitia febrei muscular si a durerilor de incheieturi. Decoctul se prepara din 10 g de radacina proaspata de ghimbir, rasa, la 250 ml de apa clocotita. Se lasa la fiert 10 minute. Se indulceste cu miere si se beau 2 cani pe zi. In cazul inflamatiilor locale, de tipul luxatiilor, compresele cu ghimbir fac minuni, noteaza Click. Afinele sunt bogate in antioxidanti, care pot proteja creierul de deteriorarea pe care o provoaca radicalii liberi. Ele protejeaza organismul de compusii daunatori care pot provoca boli degenerative, cum ar fi Alzheimer, scleroza multipla si Parkinson. Te poti bucura de aceste fructe de padure ca gustare in orice moment al zilei. Le poti consuma ca atare sau le poti folosi in salate de fructe, cu cereale sau piureuri, informeaza Libertatea pentru femei. Miros de mar stricat? Diabet sau boli de ficat. Intr-o proportie mai mica, de vina pentru mirosul neplacut sunt diverse probleme medicale. Poate fi vorba de afectiuni ale tubului digestiv, stomac (helicobacter pylori), intestin subtire si chiar intestin gros (halena fetida). "Mirosul poate fi cauzat si de tulburari metabolice in afectiuni ale ficatului si de diabet. In ambele situatii, mirosul pe care persoana in cauza il emana este de acetona sau de mar stricat", adauga stomatologul Bogdan Baeder. Halena de la vin, bere si arome puternice. In ceea ce priveste mirosul cauzat de anumite alimente, acesta este cel mai usor de controlat, scrie doctorulzilei.ro. Temperatura scazuta a ghetii ajuta la reducerea inflamatiei si la combaterea durerii. Tot ce trebuie sa faci este sa pui cateva cuburi de gheata intr-un prosop si sa il tii direct pe zona in care simti ca te doare. Lasa gheata sa actioneze aproximativ 15 minute, repetand tratamentul natural o data la doua sau trei ore, in primele 24 de ore. Sarea Epsom este sursa importanta de magneziu si are efect relaxant asupra muschilor, relateaza Click pentru femei Anomaliile imunologice: boala celiaca (intoleranta la gluten) sau alterarea barierei orale de catre lauril sulfatul de sodiu prezent in produsele dentare. Traumatismele cronice produse de anumite lucrari dentare care nu se potrivesc; Disbioza mucozala orala; Deficitul de fier, acidul folic si vitamina B12.20 % dintre pacientii cu stomatita aftoasa au astfel de deficite. De asemenea, o alta cauza poate fi lipsa vitaminelor B1, B2, B6; Predispozitia genetica. 40% dintre pacienti au istoric familial; Stresul, anxietatea; Xerostomia- gura uscata, conform CSID.