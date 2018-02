Utile: Cand trebuie sa mergi la Urgente din cauza racelii; 5 motive sa mananci grepfrut; Motivul pentru care trebuie sa consumi turmeric

Preferat de oameni din intrega lume pentru proprietatile pe care le detine, grepfrutul este bogat in minerale si vitamine, fibre, betacaroten si flavonoide. Toate aceste substante nutritive prezente in fruct sunt esentiale pentru prevenirea mai multor afectiuni si scaderea in greutate. 1. Accelereaza procesul de pierdere in greutate Multe femei considera grepfrutul un supliment de pierde in greutate. Mancat sau consumat zilnic sub forma de suc, grepfrutul tine sub control insulina prin transformarea zaharului in grasimi care ne da energie. 2. Combate indigestia. Grefrutul este sursa importanta de fibre. Stim ca fibrele imbunatatesc digestia, prevenind astfel indigestia si constipatia. 3. Mentine pielea radianta. Organismul are nevoie de vitamina A, in special pielea. Se pare ca grepfrutul este sursa importanta de vitamina A, motiv pentru care ar trebui sa incepi sa mananci mai des acest fruct roz, informeaza Click! pentru femei.

Desi copiii sunt cei care se imbolnavesc des iarna, nici adultii nu sunt complet scutiti de aceasta neplacere. Simptomele racelii pot varia de la dureri de cap si nas infundat pana la stare generala de rau, care te poate tine in pat cateva zile. Desi majoritatea persoanelor aleg sa se trateze acasa, exista cateva simptome care ar trebui sa te trimita la spital de urgenta. 1. Voma constanta. Unul dintre primele semne care iti arata ca esti racita poate fi voma. Stomacul incearca sa respinga toxinele din corpul tau si sa le elimine in acest mod. Totusi, de fiecare data cand vomiti, corpul tau nu scapa doar de toxine, ci si de substante nutritive importante. Daca vomiti fara oprire, organismul tau poate sa se deshidrateze periculos de mult. 2. Durere si presiune in zona pieptului si a stomacului. Durerea in piept si in zona stomacului trebuie sa te trimita la Urgente, in cazul in care persista deja de 2-3 zile. De asemenea, si durerea in piept resimtita atunci cand nu faci niciun efort trebuie sa te trimita la Urgente, avertizeaza Diva Hair. . Daca ai fost diagnosticat cu hipertensiune arteriala, afla ca exista o dieta cu care poti sa previi agravarea bolii si sa-ti pastrezi o greutate corporala normala. 1. Evita sa incepi dieta brusc! Dieta DASH, promovata de Institutul National de Sanatate din SUA, este utila pentru a preveni si a controla hipertensiunea arteriala. Este, de asemenea, recomandata de reprezentantii Departamentului American pentru Agricultura. Daca vrei sa o urmezi, nu o incepe brusc, caci organismul tau are nevoie de o perioada de adaptare. Iti reduce si colesterolul rau Regimul DASH reduce nivelul colesterolului "rau" si "topeste" grasimile cu usurinta. 2. Totodata, aceasta dieta e de ajutor in prevenirea si tratarea litiazei renale. La studiu au luat parte 41 de persoane care au urmat timp de opt saptamani atat dieta DASH, cat si una saraca in oxalati de calciu, cei care favorizeaza aparitia formatiunilor la nivelul rinichilor, scrie Click! sanatate. . Daca nu ai folosit pana acum turmericul, este timpul sa o faci. Potrivit unui studiu realizat de cercetatorii din SUA si prezentat la Conferinta Internationala a Asociatiei de Alzheimer de la Londra, turmericul are puterea de a imbunatati starea de spirit si memoria.. Alte studii au aratat ca poate distruge celulele canceroase, previne inflamatiile si revigoreaza sistemul imunitar. Deoarece inflamatia este legata de o serie de afectiuni, printre care artrita, boala Alzheimer si problemele inimii, cercetatorii sustin ca curcumina ar putea ajuta la reducerea riscului aparitiei acestora prin limitarea inflamatiei in organism. In timpul cercetarii, americanii au monitorizat timp de 18 luni un grup de adulti, masurandu-le abilitatile cognitive si emotiile. Cei care au consumat in fiecare zi turmeric au avut o stare de spirit mai buna, iar memoria li s-a imbunatatit, potrivit CSID. Dieta noastra se schimba constant, iar specialistii gasesc in fiecare noi alimente supranumite "superfoods" pe care este bine sa le includem in dieta. Acestea ajung sa devina foarte populare si le vei intalni probabil pe lista fiecarui nutritionist.1.Diferite tipuri de pudra. Aici vorbim despre renumita pudra de colagen, care iti ajuta pielea sa aiba mai multa stralucire si fermitate si pudra de spirulina. Cele doua tipuri de pudra pot fi integrate cel mai usor in alimentatia ta. Poti sa le amesteci cu apa, desi nu este varianta cea mai recomandata sau, pentru a te bucura atat de beneficiile lor, dar si de un gust delicios, intr-un smoothie. 2. Ciuperci. Exista o multime de tipuri de ciuperci si se pare ca acestea au mai multe beneficii. Ajuta la reducerea stresului, imbunatatesc aspectul pielii si, cel mai important, ajuta la cresterea imunitatii corpului. 3. Alge. Algele se pot manca, iar unele dintre acestea au numeroase proprietati. Acest superaliment iti da mai multa energie si iti ajuta creierul, fiind si un antiinflamator, scrie Elle.