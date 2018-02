Utile: Alimente care imbunatatesc memoria; Ceaiul de cimbru, un remediu pentru acnee, tuse si nu numai; Ce boli se pot ascunde in spatele aftelor

Legumele sunt necesare pentru mentinerea sanatatii generale. Ele sunt cea mai buna sursa de substante nutritive. Dar, mai presus de toate, legumele pot spori puterea creierului si pot imbunatati nivelul de memorie. In plus, prin consumul legumele organismul primeste mai multi agenti de stimulare a celulelor. Datorita cantitatii mari de acizi grasi, somonul este un peste foarte sanatos. Acizii grasi Omega-3 stimuleaza creierul si imbunatateste cu usurinta puterea de memorie. Mai mult, substantele nutritive prezente in somon cresc nivelul de concentrare si de stocare a informatiilor, scrie Click. Daca bei mai mult ceai si alte lichide fierbinti este considerat unul dintre cele mai bune sfaturi pentru prevenirea racelii si a gripei. O cercetare efectuata la Centrul Comun de Studii din Cardiff a constatat ca bautul unei bauturi fierbinti care contine suc de mere si suc de coacaze negre a oferit o usurare imediata a simptomelor reci, cum ar fi inflamatia nasului, tusea, durerile gatului si stranutul. Aceste rezultate nu au fost obtinute atunci cand aceeasi bautura a fost consumata la temperatura camerei. Dar ceaiul de cimbru poate avea proprietati anti-tuse si durere in gat care nu sunt legate de temperatura ridicata a acestei bauturi, noteaza Libertatea pentru femei. In opinia mediculului gastroenterolog Elena Ciuperca, aparitia aftelor poate fi determinata de o serie de factori: Anomaliile imunologice: boala celiaca (intoleranta la gluten) sau alterarea barierei orale de catre lauril sulfatul de sodiu prezent in produsele dentare, Traumatismele cronice produse de anumite lucrari dentare care nu se potrivesc; Disbioza mucozala orala; Deficitul de fier, acidul folic si vitamina B12.20 % dintre pacientii cu stomatita aftoasa au astfel de deficite. De asemenea, o alta cauza poate fi lipsa vitaminelor B1, B2, B6; Predispozitia genetica. 40% dintre pacienti au istoric familial; Stresul sau anxietatea, relateaza descopera.ro. Planta e bogata in amidon, ulei esential, taninuri si substante glicozide. Componenta frunzelor e asemanatoare cu cea a radacinii, fapt pentru care au efect comparabil. Osul-iepurelui are, de asemenea, proprietati antitusive si laxative. Radacina are nu numai proprietati diuretice, ci si antidiuretice continutului unor uleiuri fixe esentiale, care-i determina aceste caracteristici. Daca se doreste folosirea plantei pentru proprietatile diuretice, atunci radacina trebuie infuzata, nu preparati ca decoct. Altfel, uleiul esential cu proprietatile diuretice se va evapora. Pentru tratamentul tusei, se foloseste tulpina lemnoasa in amestec cu radacina uscata, conform Click pentru femei. In SUA, in conditiile in care gripa s-a raspandit masiv in toate statele, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) - agentia guvernamentala care controleaza si actioneaza in cazul epidemiilor sau a focarelor de boli transmisibile - recomanda si acum vaccinarea spunand ca nu este prea tarziu chiar daca suntem la jumatatea sezonului gripal. Deja avem o epidemie de gripa data de un virus extrem de agres si mutagen, "importat" din Australia: A(H3N2), fata de care vaccinul este eficient in proportie de circa 34%. De ce? Din mai multe motive, unele care tin de cum sunt facute vaccinurile - OMS estimeaza in februarie ce virusi vor circula la sfarsitul anului -, iar altele legate de cat de mutageni sunt virusii, precizeaza doctorulzilei.ro.