Utile: Cele mai bune alimente pe care sa le consumi dupa antibiotice; Cantitatea de zahar care se gaseste in ceea ce mananci si bei; Ce vitamine este bine sa iei si ce e bine sa eviti?

Vitamina D nu se gaseste in aproape niciun aliment, in conditiile in care aceasta este esentiala pentru sanatatea oaselor, ajutand la absorbtia calciului. Soarele este cel mai bun generator de Vitamina D, insa, in anotimpul rece nu prea avem parte de acesta. Unele studii au aratat ca persoanele care iau zilnic Vitamina D traiesc mai mult decat cele care nu iau. Vitaminele A, C si E sunt antioxidanti care se regasesc in multe fructe, indeosebi in cele de padure. Dar si in legume. Antioxidantii sunt renumiti pentru abilitatea lor de a proteja impotriva cancerului, scrie Click Iaurtul este, probabil, cea mai faimoasa mancare probiotica si cu siguranta este unul dintre cele mai bune alimente dupa administrarea de antibiotice. Laptele este transformat in iaurt printr-un proces de fermentatie care utilizeaza bacterii probiotice vii, cum ar fi Lactobacillus bulgaricus si Streptococcus thermophilus. Varza murata care a fost fermentata in suc propriu de diverse bacterii lactice este buna. Potrivit unui studiu publicat in editia din decembrie 2007 a Aplicatiilor si a Microbiologiei de Mediu, varza cruda poate contine mai mult de 13 specii diferite de bacterii probiotice, noteaza Libertatea pentru femei. Zaharul este un carbohidrat simplu care apartine unei clase de substante cu rol de producator de energie la nivel celular. Cele trei tipuri principale de zahar sunt sucroza, lactoza si fructoza. Chiar daca celulele noastre au nevoie de zahar sub forma de glucoza (un monozaharid care este folosit in celule pentru producerea de energie) pentru a supravietui, consumarea unei cantitati prea mari poate duce la numeroase probleme de sanatate. Adaosul de zahar din alimente nu are nici un beneficiu nutritiv, ci doar contribuie la problemele dentare, la obezitate si diabet, conform descopera.ro. Mai mult de o treime dintre femei, la un moment dat in viata, vor iesi ingrijorate din cabinetul ginecologului, tinand in mana o foaie pe care e trecut la diagnostic "chisturi ovariene". Aparatul reproducator feminin este unul dintre cele mai complexe mecanisme ale corpului uman, deci nu e usor de inteles in ce fel ne afecteaza aceste chisturi dureroase. Oare sunt motivul pentru care nu poti ramane insarcinata? Sunt imposibil de tratat? Conf. Dr. Liana Ples de la Maternitatea Bucur a explicat pe intelesul tuturor ce inseamna si ce consecinte are acest diagnostic, relateaza doctorulzilei.ro. Daca nu ai folosit pana acum turmericul, este timpul sa o faci. Potrivit unui studiu realizat de cercetatorii din SUA si prezentat la Conferinta Internationala a Asociatiei de Alzheimer de la Londra, turmericul are puterea de a imbunatati starea de spirit si memoria. Nu este primul studiu care scoate in evidenta proprietatile benefice ale turmericului. Alte studii au aratat ca poate distruge celulele canceroase, previne inflamatiile si revigoreaza sistemul imunitar, arata CSID