Utile: Ce boli pot ascunde poftele alimentare?; Cat timp poti consuma vinul dint-o sticla desfacuta; 7 trucuri care te ajuta sa te hidratezi iarna

Polifenolii din vin incep sa se disipe imediat ce bautura va lua contact cu aerul. Daca deschideti sticla si nu o beti pe toata, dupa 2-3 zile veti constata ca vinul are un gust neplacut. Collin Lilly, expert in vinuri din Napa Valley, a explicat ca odata ce deschidem o sticla de vin si consumam jumatate din ea sau mai mult, aerul va face sa fie eliberate arome suparatoare pentru papilele gustative. Chiar daca ii puneti dop, procesul nu se opreste si veti observa diferentele chiar si dupa 24 de ore. Vinul din sticla deschisa in urma cu 2-3 zile nu mai este bun nici pentru gatit. Un alt aspect de care trebuie sa tii cont daca vrei sa bei un vin de calitate este depozitarea. Exista un motiv serios pentru care sticlele sunt tinute in restaurante sau crame in pozitie orizontala. Vinul trebuie sa atinga dopul pentru ca acesta sa nu se usuce. Cand acest lucru se intampla, atunci cand vrei vrea sa deschizi sticla, se va rupe si bucati din dop vor ajunge in vin, informeaza CSID. In planul de combatere a oboselii este bine sa incluzi si solutiile naturale, care, desi actioneaza mai bland, sunt, in general, bine tolerate si fara efectele adverse ale tratamentelor de sinteza. 1. Sunatoarea Considerata antidepresiv natural, sunatoarea este recomandata, de asemenea, si in oboseala cronica, mai ales in cazul in care are cauze psihologice. Planta are efect tonic, revigorant, remineralizant si antidepresiv. 2. Germenii de grau Partea cea mai bogata a graului din punct de vedere nutritiv, germenii acestei plante sunt un aliat de incredere in combaterea oboselii. "Marele avantaj al germenilor de grau este ca au in componenta toate vitaminele din complexul B, indispensabile pentru un somn bun sau pentru a lupta contra stresului, precum si numeroase minerale ca magneziul, zincul si fosforul. Are, deci, o actiune completa pentru sustinerea organismului", afirma Nathalie Tutrut, naturopat, potrivit Click! sanatate. Orice individ are la un moment dat o anumita preferinta alimentara, mai exact o pofta pentru alimente sarate, dulci sau pentru legume si, de ce nu, pentru alimentele acre sau pentru cafea. Daca insa aceste pofte apar destul de des ar trebui sa consulti un medic pentru investigatii amanuntite, deoarece exista posibilitatea ca in spatele poftelor alimentare sa se ascunda boli grave. Pofta de dulce, in special de ciocolata este destul de des intalnita la copii, dar si ocazional in randul adultilor si poate indica un deficit de vitamina B sau de magneziu. De asemenea, in cazul adultilor poate fi vorba si despre un semnal discret al stresului. Uneori, pofta de dulce este asociata cu prezenta diabetului zaharat tip 2. Pofta de sarat este de cele mai multe ori asociata cu carenta de sodiu, dar si cu un nivel crescut al stresului. Mai exact, pofta de a manca ceva sarat precum covrigeii, chipsurile sau saratelele poate indica o deshidratare in organism, noteaza Sfatul Medicului. Daca vara bei cu usurinta cel putin doi litri de lichide zilnic, iarna este ceva mai dificil sa ajungi la aceasta cantitate, ceea ce face ca organismul tau sa aiba de suferit. Iata cateva sfaturi care te ajuta sa te hidratezi corespunzator si in anotimpul rece. 1. Bea un pahar mare de apa imediat ce te trezesti. Este excelenta pentru sanatate: curata colonul, elimina toxinele din sange, reduce nivelul stresului din organism si ajuta la pierderea in greutate. 2. Consuma alimente care contin apa: castravetele, ardeiul gras, telina, spanacul, grepfruitul, ridichiile sunt surse bogate de apa. 3. Tine tot timpul apa la indemana: in masina, la serviciu, pe noptiera. Bea din cand in cand, chiar daca nu ti-e sete. Poti sa bei cate un pahar de apa si inainte de fiecare masa. Astfel, vei manca mai putin si te vei simti mai bine, scrie Click. Chimenul negru este unul dintre alimentele fara de care nu am putea trai, si nu sunt deloc cuvinte mari. Iata cateva exemple pentru a ne da seama ca este asa: ucide bacteria numita MRSA (Stafilococus aureus multiplu rezistent la antibiotice), vindeca de otravuri corpurile infectate cu arme chimnice, stimuleaza celulele bolnave din pancreasul diabetic. Nu mai putin de 40 de afectiuni diferite pot fi tratate cu chimenul negru. Acesta are utilizari diverse: antibacterian, anti-inflamator, anti-ulcer, anti-fungic, anti-hipertensiv, antioxidant, antispasmodic, antiviral, hipotensiv, hepatoprotector (are grija de ficat), inductor de interferon, antagonist al leucotrienelor, renoprotector (are grija de rinichi). Cele mai cunoscute afectiuni pentru care este cunoscut chimenul negru sunt diabetul de tip, hipertensiune si astm, informeaza Sanatate.bzi.