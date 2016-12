Caru' cu vedete: Prezentatoare celebra, beata moarta! S-a dezbracat de tot la petrecerea de Craciun; Cum a iesit de pe sticla o prezentatoare TV; Cruduta, "sifonata" rau pe bancheta din spate a unui taxi  

. Este manechin si prezentatoare, iar felul in care arata a facut-o cunoscuta. Cunoscuta pentru firea ei dezinhibata, Katie Price (38 de ani) le-a aratat sanii celor prezenti la o petrecere de Craciun. in Anglia. Starul din "I'm A Celebrity" a invitat cateva femei sa-i atinga sanii. Blonda era vizibil beata si nu a avut nicio problema sa se dezbrace in fata invitatilor. Cel care a invitat-o ar fi platit-o 13.000 de lire sterline ca sa apara la petrecere. Se pare ca s-a lasat si cu scandal. Katie Price, cunoscuta si drept Jordan, ar fi pus mana pe un invitat si i-ar fi atins partile intime, fara voia lui, scrie Click. In sfarsit s-a aflat adevaratul motivul pentru care cea mai apreciata crainica de la TVR, Carmen Movileanu, a disparut de pe micile ecrane, de multi ani. "Raspunsul e trist. Am venit intr-o zi la serviciu, m-am machiat, m-am dus in studioul de emisie si acolo am constatat ca, pe desfasuratorul zilei, nu mai figura niciun anunt de crainica. Am crezut ca era o eroare, asa ca am sunat la Stoica Meteleanu, "taticul" crainicelor, si-am intrebat unde sunt anunturile. Iar el mi-a raspuns: "Am vazut si eu ca lipsesc, am sunat la Programe si mi s-a spus ca, de azi, crainicele nu mai exista pentru Televiziunea Romana", potrivit EVZ Monden. Daniela Crudu a trecut de-a lungul timpului prin mai multe transformari radicale. Chiar daca a dorit sa isi schimbe total infatisarea, facandu-si operatii de care multi nu au fost incantati, bruneta nu a renuntat la distractie. Cunoscuta pentru stilul sau petrecaret, imediat ce a luat vacanta la emisiune, Cruduta si-a adus aminte de vremurile bune si a facut dezmat total in club. Bruneta a fost fotografiata de Cancan , in timp ce iesea de la Loft, impreuna cu sora ei, dar si cativa prieteni.. Fundul Roxanei Vancea face furori pe o retea de socializare, acolo unde bruneta a postat o fotografie in care si-l etaleaza din plin. Roxana Vancea este cu gandul la vara si la plaja in toiul iernii. Focoasa bruneta si-a innebunit amicii virtuali cu o imagine dintr-o vacanta exotica in care a fost anul acesta. Pielea bronzata, trupul sculptat la sala, dar mai ales fundul Roxanei Vancea i-a facut pe amici sa inroseasca butonul de Like, noteaza Libertatea. Iulia Vantur a avut una dintre primele reprezentantii de anvergura in India, in cadrul decernarii premiilor Sansui Stardust Awards 2016. Vedeta noastra a urcat pe scena alaturi de mai multe animatoare si a cantat si a dansat pe melodia iubitului ei indian, Salman Khan. Dupa spectacol, Iulia Vantur le-a marturisit jurnalistilor prezenti la eveniment ca momentul a fost unul minunat pentru ea, informeaza Click.