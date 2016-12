Caru' cu vedete: Fostul sot divorteaza din cauza ei, dar Jennifer Lopez s-a cuplat cu un alt cantaret celebru; Cea mai populara actrita XXX din lume e de nerecunoscut! S-a ingrasat enorm; Andreea Marin, blonda de ziua ei. E de nerecunoscut

Jennifer Lopez a pus mana pe un nou barbat, la fel de celebru ca ea. Desi unii s-ar fi asteptat ca dupa sarutul cu Marc Anthony, de pe scena Latin Awards, diva de 47 de ani sa revina la fostul sot, ea nici nu vrea sa auda si s-ar fi cuplat cu nimeni altul decat Drake. Conform hufftingtonpost.com, cei doi au petrecut mult timp impreuna. Drake a fost vazut la doua concerte ale lui Jennifer si noul cuplu a luat cina impreuna in Los Angeles. Mai mult, JLo a publicat o imagine cu rapperul pe pagina sa de Instagram in care cei doi par foarte apropiati, anunta Click.



. A fost cea mai cautata actrita porno din industria XXX si a reusit sa stranga o avere de cateva milioane de dolari doar din filmele pentru adulti. Jenna Jameson a fost declarata regina acestui domeniu de activitate si titulatura i-a adus doar beneficii.Acum, Jenna a fost nevoita sa renunte la filmele deochiate, pentru ca a ramas gravida. Viitoarea mamica in varsta de 42 de ani a luat proportii considerabile si cu siguranta va avea de munca pentru a ajunge din nou la silueta care a consacrat-o, informeaza EVZ Monden Andreea Marin a hotarat ca ziua de 22 decembrie, de anul acesta, sa fie una in care sa se rasfete si sa incerce multe dintre lucrurile pentru care nu a avut timp sau indeajuns de mult curaj. Nu de alta, dar este ziua ei de nastere. Fosta "Zana a Surprizelor" a implinit 42 de ani. Andreea a recunoscut ca o asteapta o zi plina, iar printre activitatile din aceasta zi a fost si cea a unei schimbari de look. Vedeta a aparut blonda in fata oamenilor de pe strada, a apropiatilor si a internautilor, iar schimbarea este radicala. Andreea are parul lung, dar atat culoarea, cat si lungimea au fost rezultatul unei peruci, o schimbare de moment, precizeaza Click. Andreea Berecleanu, anunt important inainte de Craciun. Vedeta a postat pe contul de socializare, un mesaj prin care isi anunta fanii ca una dintre colegele ei a ales un alt drum, dupa 9 ani petrecuti la Antena 1. Andreea Berecleanu, anunt important despre colega ei, Anamaria Ionescu. Se pare ca vedeta renunta la cariera din televiziune, pentru a-si dedica timpul altor proiecte. "Anamaria Ionescu a ales un alt drum, dupa 9 ani petrecuti la Antena 1. Un om tare drag mie, am apreciat-o mereu, profesional si caracterial. Frumoasa mea, iti doresc tot ce meriti si chiar mai mult decat ai visat! Si stiu ca se va implini!", a fost mesajul Andreei Berecleanu pe contul de socializare, scrie Libertatea.



Asta da surpriza! Un cuplu celebru a decis sa-si spuna "Adio" dupa 15 ani de casnicie si doi copii avuti impreuna. Martin Freeman si Amanda Abbington au pus punct povestii lor de dragoste dupa o casnicie de 15 ani si doi copii. Martin Freeman a dezvaluit in cadrul unui interviu ca el si mama copiilor lui au decis sa o ia pe drumuri diferite cu ceva timp in urma. "Nu mai sunt cu Amanda. Suntem doar prieteni. O voi iubi mereu pe Amanda", a declarat Martin Freeman, potrivit dailymail.co.uk. Actorul a marturisit ca o parte din esecum mariajului a fost produs de succesul inregistrat de filmul "The Hobbit": "Cu siguranta ca da, intr-o masura extinsa", noteaza Cancan.