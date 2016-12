Caru' cu Vedete: Cum a reusit Andreea Marin sa aiba o aniversare perfecta. "Totul a fost aranjat de sus!" Cristi Borcea, rasfatat de Sarbatori, desi nu are permisie sa mearga acasa; Impacarea cu tatal ei s-a lasat cu schimbari majore: s-a "rupt" de anturaj si a renuntat la vechiul iubit. Primele imagini cu noul "ginere" al lui Boureanu!

. Andreea Marin a implinit joi 42 de ani si a avut parte de o aniversare pe cinste, in compania fiicei sale, a surorii si a prietenelor, in jur de 20 de persoane. Mai mult, i s-a implinit visul si a avut avanpremiera unui film chiar de ziua ei. Chiar daca a avut parte de un an dificil, in care si-a pierdut tatal si este in plin proces de divort de Tuncay Ozturk, Andreea Marin a fost extrem de fericita de ziua ei. A avut persoanele dragi alaturi si i s-a indeplinit o dorinta. Pelicula "La La Land", care se bucura deja de 7 nominalizari la Globurile de Aur, a avut avanpremiera chiar de ziua ei, relateaza Libertatea Cristi Borcea este foc de suparare. Este al treilea Craciun pe care-l va petrece in puscarie. Nici anul acesta, afaceristul nu a primit invoire din partea conducerii penitenciarului, astfel ca-si va vedea familia cu ceasul pe masa. Viata dupa gratii este extrem de grea pentru Cristi Borcea. Desi are doar 46 de ani, problemele de sanatate nu l-au ocolit. In cei aproape trei ani de puscarie, fostul patron de la Dinamo a ajuns de mai multe ori la Urgenta din cauza problemelor cardiace, el fiind operat pe cord in urma cu patru ani. In plus, pe 15 decembrie a suferit o interventie chirurgicala la genunchi la Spitalul Floreasca, din Capitala. Convalescenta nu l-a ajutat insa pe afacerist sa primeasca mult ravnita permisie de Sarbatori. Astfel ca va petrece Craciunul in Penitenciarul Jilava, acolo unde este incarcerat. Este cel de-al cincilea pe care-l face in celula, primul fiind in 2012. Chiar si asa, nu va fi singur, ci alaturi de cei dragi. Borcea are dreptul maine la o vizita de 120 de minute. "Rudele nu vor intra pe rand, ci toate o data. Asta este regula", ne-au explicat surse din cadrul penitenciarului, scrie Click Fiica lui Cristi Boureanu pare sa fi revenit pe calea cea buna, dupa mai multe certuri cu tatal ei si iesiri cel putin "nepotrivite" in public. Tanara de 15 ani a semnat un "pact" cu tatal ei si a renuntat la anturajul cu care facuse pana acum "boacanele", ba, mai mult, de scurt timp si-a schimbat si iubitul! Toata tara a aflat de scandalul din plina strada, cand fostul politician, satul de comportamentul fiicei sale, i-a dat o lectie usturatoare in public, si totul a fost filmat de camerele de supraveghere. Au urmat anchetele Politiei, Protectiei Copilului, dar lucrurile au intrat pana la urma pe fagasul lor. Si adolescenta rebela a ajuns din nou pe calea cea buna, sau cel putin asa reiese din imaginile de zilele trecute. Fiica lui Boureanu a renuntat la anturajul cu care a "comis" faptele care au atras dezaprobarea tatalui ei, pe care le-am prezentat AICI, ba chiar, la scurt timp de la ultima iesire publica, si-a facut si un nou iubit, anunta Can Can N-am mai vazut nici o vedeta sa munceasca asa cum a facut-o Liviu Varciu la vila lui din padurea Baneasa. Dupa mai bine de trei ani de zidit si ridicat etaje, artistul spera ca macar de Anul Nou sa se mute in casa in care si-a bagat toata agoniseala si sudoarea fruntii. Pe la 18 ani, cand canta in trupa L.A., Liviu Varciu (35 de ani) castiga o droaie de bani din sutele de concerte pe care le avea."Am avut bani enervant de multi. Lunea aveam chiar si 4 concerte pe zi. Un apartament era 3.000 - atunci, iar eu faceam un apartament pe zi", spunea cantaretul. Iata ca acum are 35 de ani si inca nu are un "cuib" al lui, dupa ce castigurile i s-au dus pe placerile vietii. Totusi, nu va mai dura mult pana cand simpaticul artist de la Antena 1 se va muta in casa lui. Si nu orice casa, ci o vila care se intinde pe 135 de metri patrati, cu cinematograf, crama, jacuzzi, buncar, studio de inregistrari, bucatarie si terasa spatioasa. Dupa trei ani, timp in care a muncit pe branci si s-a imprumutat si la nea Marin de o suma generoasa de bani, 30.000 euro, iata ca Varciu ar putea sa ciocneasca paharul de sampanie, de Revelion, chiar in casuta lui de peste 100.000 euro, situata la marginea padurii Baneasa, relateaza Click Lucrurile par sa mearga mai bine ca oricand intre Lavinia Parva si Stefan Banica Jr., iar povestea lor de dragoste e una care va rezista in fata probei timpului. O vreme s-a zvonit chiar faptul ca cei doi artisti se pregatesc sa treaca la o noua etapa din viata lor, pentru ca toata lumea se astepta ca frumoasa bruneta sa devina urmatoarea doamna Banica. Doar ca zvonurile nu s-au adeverit, iar Lavinia Parva nu poate acum decat sa spere la o posibila cerere in casatorie din partea artistului. In plus, probabil din acest motiv si pentru a intra in gratiile lui Stefan Banica Jr., ea a mers la un magazin din zona Pipera, din nordul Capitalei. Doar ca ea a cam dat-o "in bara", pentru ca in momentul in care i-a cumparat lui Stefan Banica un cadou pe care ar fi trebuit sa il gaseasca sub pomul de Craciun, ea si-a dat seama ca respectivul articol vestimentar ii e artistului cu vreo cateva numere cam mic. Concret, e vorba despre o camasa de culoare neagra pe care Lavinia a mers, alaturi de o prietena de-a sa, sa o schimbe, scrie Can Can