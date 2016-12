Caru' cu vedete: O fosta concurenta Big Brother a pozat goala ca sa recreeze coperta Melaniei Trump; Vor aparea filmari cu ultimele zile din viata lui George Michael; Delia a spus adevarul gol-golut despre casnicia ei

Din luna ianuarie, Melania, sotia lui Donald Trump, isi intra in rolul de Prima Doamna, iar viata ei se va schimba radical. S-a schimbat deja de cand s-a casatorit cu presedintele ales al SUA, iar unul dintre atuurile cu care l-a cucerit pe magnatul american este trupul ei fara cusur. Si-a aratat corpul de cateva ori in reviste, ba chiar si complet gol. Acum cativa ani, a acceptat provocarea celor de la GQ si si-a expus atuurile fizice in toata splendoarea lor. Acum, Lisa Appleton, fosta concurenta la reality show-ul Big Brother, a incercat sa recreeze celebrul pictoial, potrivit The Sun, citat de Click. S-a stins la doar 53 de ani, dupa ce inima i s-a oprit in timpul somnului, anunta presa americana. George Michael a murit chiar in ziua de Craciun, zi in care una dintre cele mai cunoscute piese ale sale se aude pe toate posturile muzicale din lume: "Last Chrismas", cantata alaturi de formatia Wham! din care facea parte. "Craciunul trecut ti-am dat inima mea, dar a doua zi, tu ai oferit-o altcuiva", spune George Michael in refrenul melodiei, fiind parca o premonitie, dupa cum spun fanii indurerati de pe tot globul, anunta EVZ Monden. Delia este considerata una dintre cele mai bune voci de la noi, insa sa fii mereu in top nu e deloc simplu. Trebuie intotdeauna sa vii cu ceva nou, e nevoie de munca multa si de perseverenta. Pentru Delia locul in care se simte cel mai bine este pe scena alaturi de fanii ei. Cu toate ca munceste foarte mult reuseste sa isi faca timp si pentru viata personala si sa plece in vacante alaturi de sotul ei Razvan Munteanu. Cea mai mare realizare din 2016 pentru Delia a fost concertul grandios pe care l-a sustinut la TNB luna aceasta. Despre ce a insemnat pentru ea acest show, dar si multe alte lucruri aflati intr-un interviu in exclusivitate pe care Delia l-a acordat revistei Spy, relateaza Cancan. Catalin Maruta revenit la TVR dupa ani multi de cand a parasit televiuziunea nationala. El a fost invitat de Iuliana Tudor in emisiunea "Generatiile TVR", unde a vorbit despre vremurile in care era angajat al TVR. Catalin Maruta a retrait momente din propria tinerete, de pe vremea cand lucra la TVR si prezenta emisiunea "Tonomatul DP2", emisiune in care si-a si cunoscut viitoarea sotie, pe Andra. El a explicat si care a fost motivul pentru care a parasit televiziunea nationala si pentru a merge la TVR, noteaza Libertatea. Perioada telenoevelelor romanesti de la Acasa a apus de ceva vreme, insa fanii isi doresc ca acestea sa revina. Dar pana atunci, Click! iti spune care sunt o parte dintre actritele care au jucat in aceste productii si acum nu se mai stie nimic de ele. Ieri jucau in roluri principale in telenovele romanesti si azi se ocupa de afaceri, au alte proiecte sau sunt mame si nu mai sunt in centrul atentiei presei. Click! iti spune ce mai fac Nicole Gheorghiu din "Lacrimi de iubire", Mihaela Barlutiu din "Lacrimi de iubire" si "Iubire ca in filme", Victoria Raileanu - "Daria, iubirea mea", Andreea Ibaka din "Inima de tigan", Madalina Draghici din "Iubire si onoare" si Madalina Anea din "Ingeri pierduti", scrie Click.