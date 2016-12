Caru' cu vedete: Sylvia s-a hotarat cand isi pune silicoane; Simona Trasca, cu "rusinica" la vedere. Detaliul intim dintr-o fotografie; Ruby nu mai arata asa cum o stiai

Sylvia se numara printre putinele vedete din showbiz care nu a trecut pragul esteticianului pentru imbunatatiri. Artista sustine ca este suta la suta naturala, insa este tentata sa apeleze la silicoane. La un moment dat. Sylvia a reusit sa stea departe de operatii estetice, iar motivele ni le explica ea. Cum silicoanele au creat o adevarata isterie in randul reprezentantelor sexului frumos, artista si-a facut deja o idee in functie de ce a vazut in jurul ei. Mai mult, dupa ce va deveni mamica, artista este tentata sa apeleze si ea la o astfel de interventie, scrie Libertatea. Simona Trasca este o obisnuita a cluburilor dar si a tinutelor extravagante. Nu putea sa se comporte altfel la o petrecere din acest weekend, in plina sarbatoare de Craciun. Starleta si-a facut un selfie, dar un detaliu intim a iesit la vedere! Rochia mult prea scurta i-a jucat feste Simonei Trasca, atunci cand s-a asezat la poza, pentru ca lenjeria intima a aparut imediat la vedere. Blonda nu a parut insa deranjata de acest lucru si a pus fotografia pe reteaua de socializare, primind imediat o serie de aprecieri. A ajutat-o poate si culoarea rosie a lenjeriei, in contrast cu rochia scurta, neagra, noteaza Cancan. Ruby a recurs la o transformare uluitoare si a vrut imediat sa ceara si parerea altora. Cantareta si-a facut parul platinat, iar noul look ii sta de minune! Mai toti o stiu pe Ruby bruneta, cu acelasi sex-appeal ca atunci cand a aparut pentru prima data in peisajul monden romanesc. Putina schimbare nu strica niciodata, numai ca la Ruby, transformarea a fost radicala. Ruby si-a schimbat imaginea, iar acum este blonda-platinata, cu radacini negre. Sute de aprecieri au inceput sa curga dupa ce vedeta a publicat fotografia pe retelele de socializare, potrivit Cancan . De Sarbatori, Leo a avut parte de un aranjament deosebit. Nici macar el nu se astepta la asa o petrecere reusita, alaturi de sotia lui, Dana "Criminala" si fiica ei - fosta lui iubita, Renata. Cele doua au si-au concentrat toata atentia asupra "printului tiganilor", chiar daca Renata a fost insotita de noul ei iubit, relateaza EVZ Monden E clar! Iulia Vantur (35 de ani) e "adoptata" oficial de familia iubitului ei, Salman Khan (51 de ani). De la mijlocul lunii noiembrie, de cand s-a intors in India, romanca noastra este vazuta mereu flancata de surorile, cumnatii sau fratii starului de la Bollywood. Si de Craciun, Iulia i-a avut pe cei dragi alaturi, chiar daca cu gandul a fost si la familia ramasa in Romania. Si, desi se afla intr-o tara in care ca religii predomina hinduismul, budismul si islamismul, Iulia a sarbatorit Craciunul ca la carte, arata Click.