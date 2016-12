Caru cu vedete: Dragostea se face-n minim... trei. Geanina Ilies isi imparte iubitul cu o psiholoaga; Alina Borcea si-a pus silicoane in fese si si-a modificat fata! E alt OM!; Oana Roman, goala in cada. Imaginea care a isterizat internetul

. Dragostea se face-n minim trei sau cel putin asa merge in cazul Geaninei Ilies. Fosta vedeta TV are o relatie de patru ani cu omul de afaceri Mircea Dihel. Daca la inceput cei doi au preferat discretia, in ultimii doi ani, Geanina si Mircea s-au afisat impreuna, ba chiar au postat imagini cu ei pe site-urile de socializare. Culmea este ca, de trei ani, Dihel are o relatie paralela cu o tanara pe nume Sefania, de meserie psiholog. Nici aceasta relatie nu este una ferita de ochii curiosilor, exitand fotografii din vacante cu cei doi, scrie Libertatea Daca o vede Cristi, lesina! Alina Vidican si-a facut un tunning pe toata linia, fiind aproape de nerecunoscut! Nu doar la fata a intervenit, ci si la sani si la fese! Practic, gura targului spune ca Alina a luat-o cu mult pe Valentina si asta o sa-l faca pe Borcea sa transpire putin. Doamne fereste, zicem noi, ca nasul lor, Gigi Becali, a spus ca deja a are cateva stenturi la inima, scrie EVZ Monden Corina Bud e o prezenta deosebit de sexy, datorita regimului de viata pe care l-a adoptat. De data aceasta, cantareata, cunoscuta si datorita atitudinii sale indraznete, s-a intrecut pe sine: a pozat goala! Fanilor nu le-a venit sa creada cand au vazut-o pe Corina Bud numai in lenjerie intima, pozandu-se in toata splendoarea , in fata oglinzii. Cantareata a pastrat insa limitele decentei, ascunzandu-si sanii cu mana, iar intentia ei a fost...educativa. De fapt, Corina spune ca vrut sa isi arate abdomenul perfect lucrat si silueta impecabila, nealterata dupa deliciile culinare de Craciun, scrie Cancan. Cu totii au putut sa o vada pe Oana Roman, goala in cada, intr-un moment de relaxare, pe care ea a ales sa-l impartaseasca publicului larg. "Total relax", a scris Oana Roman, alaturi de imaginea in care apare in cada plina cu spuma, dupa ce a marturisit ca si-a luat 48 de ore de relaxare, la Pitesti, orasul natal al sotului ei. Oana si-a facut selfie-ul de mai jos si l-a publicat pe Facebook, insa prietenii ei au criticat-o dur pentru gestul ei, potrivit Libertatea Valentin Gane (34 de ani) a fost fericitul castigator, de anul trecut, care a reusit sa ii rapeasca inima Danielei Crudu (27 de ani) in show-ul - concurs, "Burlacita", de la Antena 1. Insa, se pare ca norocul nu a fost mult timp de partea celor doi pentru ca relatia lor amoroasa nu a durat mult timp. Cei doi credeau ca se vor casatori, dar s-au despartit din cauza unor neintelegeri de cuplu. Asa ca dupa ce s-au separat, atat Daniela cat si Valentin au incercat sa isi refaca viata alaturi de alta persoana, scrie Click.