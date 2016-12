Caru' cu vedete: Sanii Danielei Crudu au ajuns la... sufletul celebrului rapper 50 Cent; Uite cum au reactionat VIP-urile noastre la seism; Oana Roman, criticata dupa ce s-a pozat goala in cada cu spuma

Sanii Danielei Crudu nu mai reprezinta un mister pentru nimeni, ci doar un binecunoscut atu pentru audienta. Bruneta nici nu se mai chinuie sa-i ascunda, iar aparitiile in care nu-i lasa sa evadeze din haine sunt tot mai rare. Dupa ce i-a innebunit pe greci, care ar fi dat orice sa-i schimbe cetatenia ca sa o aiba doar pentru ei, notorietatea bustului Danielei a trecut Oceanul. 50 Cent, celebrul rapper american, a pus ochii pe Daniela Crudu. De fapt pe sanii Danielei Crudu. Artistul de culoare nu se numara printre telespectatorii Antenei 1, ci a descoperit celebrul ei bust pe un blog de la el de acasa, scrie Libertatea.



Care este primul lucru pe care il face o vedeta din Romania, in caz de cutremur? A. Cauta adapost. B. Posteaza pe Facebook. Daca ati raspuns cu A, aveti putina dreptate. Pentru ca putini au fost si cei care nu si-au anuntat fanii la cateva secunde dupa cutremur ca... a fost cutremur! Mihai Albu, Adina Buzatu, Ruby, Oana Lis, Adelina Pestritu, Codin Maticiuc, Doinita Oancea si multi altii au avut reactii la secunda, una si una - o parte au fost terifiati incat au simtit nevoia de a fi sprijiniti de fani, altii s-au amuzat copios, informeaza EVZ Monden O imagine in care Oana Roman lasa sa se vada mai mult decat ne-a obisnuit i-a adus un val de critici. Acuzata de lipsa de decenta, fiica fostului premier Petre Roman, s-a luat la cearta pe facebook pe tema fotografiei in care arata modul ei de a se relaxa dupa aceste zile de sarbatoare, adica in cada plina cu spuma. Oana Roman s-a relaxat dupa zilele de Craciun petrecute in familie si se pare ca s-a dezbracat si de inhibitii. Vedeta s-a pozat intr-o ipostaza in care nu o vedem prea des. Ea si-a facut un selfie in cada plina cu spuma, afisand un "decolteu" generos. "Relax total", este comentariul care insoteste imaginea, relateaza Click S-a scris mult in ultima vreme ca Andra s-a ingrasat. Cantareata a aparut intr-un clip in care gateste, iar prin ceea ce a transmis a dezvaluit care sunt motivele pentru care a acumulat cateva kilograme in ultima perioada: mancarea buna si fericirea. "Se zice ca fericirea, ca si mancarea buna, ingrasa. Tocmai de aia va gatesc, sa ne mai ingrasam putin, sa zambim, sa fim fericiti si sa mancam", a spus Andra in clipul in care gateste. Andra are toate motivele sa fie fericita: are o casnicie frumoasa si are doi copii minunati, David (5 ani) si Eva (1 an si jumatate), noteaza Cancan La Kanal D, de Revelion, de la 22.00, se va difuza editia speciala "WowBiz - Revelion" - o parodie dupa "Bravo, ai stil!", in care cateva vedete vor intra in pielea juratilor. Andrei Duban (44 de ani) o va imita pe Iulia Albu, Madalin Ionescu pe Maurice, Axinte pe Razvan Ciobanu, iar Bianca Dragusanu (34 de ani) pe Raluca Badulescu. "A fost o experienta foarte interesanta, Raluca e adorabila, asa ca a fost o placere sa o interpretez! O cunosc de foarte mult timp si o iubesc!", a spus Bianca, pentru Click