Caru' cu Vedete: Inca nu se stie de ce a murit George Michael; Revelion muncitoresc, ianuarie de huzur! Pe unde-si sparg banii artistii care trec anul pe scena; Fiicele si vaduva "Tribunului" sunt ingrozite! A pus sechestru pana si pe ultimul stilou si agenda lui Vadim!

Roxana Vasniuc a fost singura tot anul, dar nu se plange de admiratori. Fosta prezentatoare este curtata si ultimul eveniment pe care l-a prezentat i-a mai adus un admirator. Este vorba despre Stefan Stan, primul castigator de la "Vocea Romaniei", in compania caruia s-a fotografiat focoasa blonda in culise. De cand si-a operat nasul, Roxana Vasniuc (32 de ani) are si mai mult succes la barbati. Blonda, care s-a despartit la inceputul anului de tatal fetitei ei, Rose Marie, incepe usor-usor sa-si refaca viata amoroasa. Desi nu a confirmat oficial nicio relatie, fosta prezentatoare a fost interesata de un inel cu diamant, semn ca nu a renuntat la ideea unei casatorii. Ultimele zile din an o prind pe Roxana Vasniuc asa cum nu se poate mai bine, anunta Click De Revelion, vedetele nu merg sa se distreze alaturi de familie si prieteni, ci muncesc intreaga noapte. Chiar daca ajung sa-si rotunjeasca considerabil veniturile, cantaretii recunosc ca este extrem de obositor sa sustina mai multe recitaluri in noaptea dintre ani si sa fie mai mult pe drumuri pentru a ajunge la concerte. Chiar daca se bucura ca de Revelion se afla in mijlocul fanilor, cantaretii sustin ca se refac destul de greu dupa o noapte intreaga de cantat, de cele mai multe ori in strada, in frig. Drept dovada, majoritatea dintre ele intra in noul an direct in vacanta pentru a-si reincarca bateriile. In functie de program si de proiectele in derulare, unii dintre ei aleg sa ramana in tara, iar altii isi iau o vacanta exotica.Imediat dupa ce va incheia sirul recitalurilor de Revelion, Alina Eremia va arunca hainele groase, isi va pregati costumele de baie si va pleca direct in Africa, in Zanzibar. "Revelionul, pentru artisti, este o zi muncitoreasca, asa ca voi intra in noul an pe scena, cantand. Dupa avem timp si de vacanta", a spus Alina Eremia, potrivit Libertatea Problemele pentru mostenitoarele lui Corneliu Vadim Tudor nu se mai termina. Fiicele si vaduva fostului lider al PRM ar putea fi executate silit pentru suma de 40.000 de euro, pe care politiciana PSD Ana Birchall a revendicat-o in instanta, in urma unor articole pe care Corneliu Vadim Tudor le-a scris despre ea in ziarul Tricolorul, si pe care pededista le-a considerat calomniatoare.Daca vaduva lui Corneliu Vadim Tudor si fiicele acestuia vor pierde procesul, Ana Birchall va intra in posesia celor 40.000 de euro pe care ii revendica de la mostenitoarele fostului lider PRM, dupa ce instanta i-a acordat despagubiri. Procesul se va judeca la sfarsitul lunii ianuarie, pe data de 26. Ana Birchall a declarat ca nu are cunostinta de un asemenea proces si ca acest subiect este pentru ea unul inchis, anunta CanCan.ro Anul 2016 se incheie perfect pentru Ilinca Vandici, dar si pentru iubitul ei, Andrei Neacsu. Aceasta a confirmat ceea ce prietenii ei stiau de mai bine de o saptamana, ca ea si Andrei vor deveni parinti. Vestea cea mare a fost facuta publica imediat ce Ilinca si Andrei au ajuns in vacanta, in Republica Dominicana. Sarcina Ilincai Vandici ii poate aduce si o cerere in casatorie. Prietenii celor doi declara ca Ilinca si iubitul sau isi doreau enorm un bebelus si ca "lucrau" de ceva vreme la asta. Desi Andrei Neacsu are doar 25 de ani, tanarul isi dorea de cativa ani sa aiba un mostenitor. Tot prietenii spun ca, la cum il cunosc pe Neacsu, cu siguranta va urma o cerere in casatorie, care va veni cel mai probabil in aceasta vacanta. Se stie deja ca Andrei a mai fost insurat cu deputata Alexandra Bogaciu, inainte sa o cunoasca pe Ilinca. Conform surselor noastre, cei doi au facut nunta dupa ce Alexandra l-a anuntat ca este insarcinata. Prietenii lui Andrei sustin ca se asteapta ca cei doi sa vina logoditi din vacanta, tinand cont ca Neacsu nu este la prima experienta de genul. In urma cu aproape doi ani, in momentul in care Alexandra Bogagiu l-a anuntat ca o sa devina tata, Andrei i-a pregatit o surpriza, relateaza Libertatea Rezultatul autopsiei cantaretului George Michael este "neconcludent" si medicii legisti vor face noi analize pentru a stabili cauza morti, a precizat politia din Thames Valley. Artistul a murit la varsta de 53 de ani in casa lui din Goring-on-Thames, Oxfordshire, in ziua de Craciun.Autopsia a avut loc marti. Politia din Thames Valley a precizat ca inca nu s-a stabilit exact cauza mortii, iar rezultatul autopsiei a fost "neconcludent", motiv pentru care vor fi facute si alte analize. Rezultatul acestor analize nu va aparea decat peste cateva saptamani."Moartea domnului George Michael nu este considerata suspicioasa", a precizat politia, scrie publicatia The Guardian, citata de Digi 24