Caru' cu vedete: Maria Basescu, dezvaluiri colosale despre relatia cu fiica Elena: "Am certat-o, am incercat sa o si bat. Dar ea m-a dat de perete!"; Cum mai arata Silvana Bragaru, bruneta din Tg. Jiu care a innebunit Europa cu formele ei!; Carmen Bruma a ramas fara emisiune tv! Ce s-a intamplat

La 26 de ani, Silvana Bragaru a fost declarata una dintre cele mai sexy femei din Germania. A pozat in revistele pentru barbati, devenind, in scurt timp, preferata nemtilor de sex masculin. Specialistii alaturi de care lucreaza Silvana in Germania au reusit sa o ajute pe gorjeanca sa se transforme in una dintre sexy femei din Europa, iar in 2013, aceasta a fost inclusa in topul reprezentantelor sexului frumos cu cei mai mari sani din Europa. Ei bine, acum, cand are 28 de ani, Silvana a mai urcat in top, pentru ca a recurs la o operatie de marire a sanilor, care acum se apropie...de maximul admis, asigurandu-i calea neteda catre primul loc in clasament, scrie Cancan. "Am certat-o, am incercat sa o si bat. Dar ea e solida, a facut inot de performanta, si m-a impins - ca sa se apere - numai cu doua degete. Si m-a dat de perete!" Maria, sotia fostului presedinte Traian Basescu, a aparut rar in presa, construindu-si imaginea unei femei retrase, introvertite. Aceasta a acordat o singura data un interviu, in 1995, pe vremea cand Traian Basescu era deputat, si a explicat ca timiditatea ei era cauzata de faptul ca nu comunica cu cei din familie. "Cand am venit la Bucuresti chiar am avut unele neintelegeri; eu si fetele, cand venea sotul acasa, ne duceam dupa el in birou. Si el se enerva. Isi lua dosarele si pleca in alta parte. Era obisnuit singur. Dar pe mine singuratatea ma apasa. Chiar vreau sa-mi cer scuze pentru felul in care ma exprim. Probabil ca ma exprim greoi. Asta pentru ca foarte mult timp am vorbit numai cu cainele", a dezvaluit Maria Basescu pentru publicatia "Ochiul soacrei", scrie wowbiz.ro Usher se mandreste cu sotia sa frumoasa si vrea ca fanii sai sa stie asta. Artistul a postat, in noaptea de Revelion, pe contul sau de Instagram, o poza incendiara cu Grace. Jumatatea sa, care este si managerul lui, apare intr-o poza facuta in cada plina cu apa, in timp ce se apleaca pe margine, complet dezbracata. Cei doi au petrecut Anul Nou in Bahamas, scrie stirileprotv.ro Politia britanica a demarat o ampla ancheta pentru a stabili daca moartea lui George Michael are vreo legatura cu drogurile. In cazul in care aceasta pista se va confirma, atunci, organele de ancheta vor incerca sa afle cine a fost persoana care ii furniza lui George Michael substantele stupefiante. Deocamdata, medicii legisti nu au putut stabili daca decesul lui George Michael a fost legat de o cauza naturala. Fadi Fawaz (43 de ani), iubitul lui George Michael, a marturisit faptul ca a adormit in masina in noaptea mortii artistului, scrie Click. . Cei doi soti isi incarca bateriile departe de tara, in urma stresului acumulat. Ca in orice relatie insa, si intre Delia Matache si sotul sau mai apar si mici certuri. Acestea au legatura doar cu faptul ca cei doi au ajuns sa petreaca destul de putin timp impreuna. Ambii sunt insa constienti ca acest lucru le-ar putea deteriora relatia. Astfel ca, de fiecare data cand simt nevoia, apeleaza la o terapie de cuplu. Aceasta consta intr-o vacanta exotica, cu multa plaja si scufundari si cu peisaje de basm, potrivit Libertatea Colaborarea iubitei lui Mircea Badea cu Happy Channel a ajuns la sfarsit. Carmen Bruma a anuntat ca nu va mai aparea pe sticla pentru o perioada. Prezentatoarea a avut o rubrica de viata sanatoasa, care i s-a potrivit de minune, mai ales ca ea este una dintre adeptele unui stil de viata echilibrat. Carmen Bruma, vedeta care a prezentat "Happy Day" si "Happy Night" alaturi de Criss, Vlad si Rapha, se va dedica proiectelor personale si cresterii baietelului ei, Vlad, in urmatoarea perioada si si-a luat ramas bun dupa numai trei luni si jumatate de la admiratorii sai, scrie Click.