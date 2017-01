Caru' cu vedete: Campioana din ringul de lupte, filmata cum face sex salbatic; Ce cantaret celebru si-a pozat sotia goala in cada si a pus-o pe Internet; Madalina Ghenea, goala in fata tuturor. Ce curaj a avut bruneta

In urma cu cativa ani, Tammy Lynn Sytch era una dintre cele mai atragatoare luptatoare din wrestling. Fosta campioana in anii 1990, blonda cu numele de scena Sunny a intrat in galeria celor mai de succes sportivi din Statele Unite. Recent, a intrat si in industia porno. Ajunsa la 43 de ani, Sunny nu prea mai aminteste de "prima diva din wrestling" de odinioara, asa cum era alintata de presa si de admiratori. S-a ingrasat, pielea i s-a lasat si cu toate acestea a primit o oferta fabuloasa de la Vivid Company pentru un film porno hardcore, precizeaza Click. . L-a cam luat valul! Usher este tare mandru de sotia lui Grace, alaturi de care a petrecut Anul Nou in Bahamas. In noaptea dintre ani, artistul a postat pe contul de Instagram o fotografie interzisa minorilor. Nevasta lui apare in cada, aplecata pe margine si complet goala. "Bonita" ( n.r. frumoasa), a scris Usher langa imaginea, pe care a sters-o in scurt timp. Internautii au fost pe faza insa, iar poza cu Grace goala a devenit imediat virala. Usher si Grace s-au casatorit in septembrie 2015 in Cuba si sunt impreuna din 2009. Grace este si managerul lui Usher, potrivit Click. Madalina Ghenea, goala in fata tuturor prietenilor virtuali. Fotografia postata pe contul de socializare a incins imaginatia barbatilor. Madalina Ghenea, goala pe contul de Instagram. Vedeta s-a jucat din nou cu imaginatia barbatilor. Fotografia facuta in apa, in piscina, i-a surprins vedetei formele perfecte, in toata splendoarea. Daca unii au considerat-o vulgara, altii au admirat imaginea artistica deosebita, chiar daca Madalina Ghenea apare goala. Prietenii virtuali au felicitat-o pentru curaj. Madalina Ghenea si matei Stratan traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Cei doi si-au renovat de curand locuinta, scrie Libertatea. Despre familia lui Cabral nu se stiu prea multe, el fiind foarte discret din acest punct de vedere. Insa prezentatorul tv a avut un puseu de mandrie si a decis sa o arate publicului pe sora lui, Artemis. Imediat dupa ce a pus poza, barbatii s-au apucat sa ii scrie lui Cabral ca si-ar dori sa-i fie cumnati, facand cereri in casatorie pentru frumoasa fata. "Ea e sor'mea. Artemis. Si, cu toate ca e o terorista si-o cicalitoare, cred ca e unul dintre cei mai misto oameni din viata mea. Nu, nu-i ziua ei... doar ma laudam si eu pe-aci...", a scris Cabral, citat de EVZ Monden. Dupa Sarbatori, perioada in care Lidia Buble (23 de ani) a sustinut mai multe concerte, solista si iubitul ei Razvan Simion (36 de ani) se relaxeaza in Dubai. Cantareata va avea parte doar de o saptamana de concediu, caci prezentatorul tv trebuie sa revina la matinalul Antena 1, care se va relua de luni. Cei doi au vizitat si Burj Khalifa, una dintre cele mai inalte cladiri din Dubai. Lidia a avut grija sa publice pe Facebook o poza cu patul cu baldachin din camera de hotel, in care ea si Razvan se iubesc. La sosire, ei au gasit pe saltea petale de trandafir, noteaza Click. Si-a schimbat viata, dar si infatisarea! Dupa ce a divortat de Cristi Borcea, Alina Vidican a simtit nevoie sa umble si la trup, asa ca a dat fuga la o clinica din America. Acum, fosta doamna Borcea este alt om: are un fund bombat, sani mari si o fata noua! "Oglinda, oglinjoara, cine este cea mai frumoasa din tara?"- e intrebarea pe care si-o pune acum Alina Vidican (32 de ani). Cu un certificat de divort in geanta si doi copii de crescut, fosta nevasta a lui Cristi Borcea a demonstrat ca este gata sa inceapa o viata noua, asa ca a inceput cu transformarile la nivel fizic. Anul trecut, ea s-a imprietenit cu bisturiul chirurgilor esteticieni, de peste Ocean, scrie Click.