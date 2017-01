Caru' cu vedete: Ruby, poza de infarct cu hamburgerul intre sani; Ea este noua iubita a lui Leonardo DiCaprio; Cristina Cioran si-a socat fanii. Au luat-o la intrebari cand au vazut-o

Se tine de sotii la tot pasul simpatica Ruby (27 de ani), pe numele ei din buletin Ana Claudia Grigore. Solista este foarte activa pe retelele de socializare si isi incanta fanii cu tot felul de fotografii comice. Recent, vedeta a demonstrat ca are si autoironie si s-a poreclit singura "Ruby slanina". Ba chiar ne-a aratat si de ce. Tolanita in pat, intr-o tinuta de scandal, cu vedere la sanii voluptuosi, Ruby se pregatea sa manance un burger care ar fi saturat doi barbati infometati, daramite pe ea, care e o mana de femeie. "Nu conteaza cat mananci, daca te antrenezi pe masura caloriilor acumulate", "O noua poza in sutien. Hai, la cat mai multe like-uri", "Pentru o viata sanatoasa, consumati zilnic 3 hamburgeri", au fost doar cateva dintre mesajele fanilor virtuali, scrie Click. De cand a obtinut Premiul Oscar, aventurile par sa nu se mai termine pentru Leonardo DiCaprio (42 de ani) si nu ne referim la supravietuirea in salbaticie. Celebrul actor are o relatie cu o frumoasa tanara fotomodel, care recent, a aratat tuturor de ce a captat atentia lui DiCaprio. Nina Agdal (24 de ani) a aparut intr-o campanie publicitara la lenjerie intima, unde si-a unduit formele pe ritmuri de muzica latino. Nu-i de mirare ca celebrul actor este innebunit dupa frumoasa daneza. Purtand doar lenjerie intima Agent Provocateur si un kimono din voal, Nina nu a ezitat sa-si puna in evidenta formele apetisante, relateaza Click. Cristina Cioran si-a socat fanii. Dupa ce au vazut cum arata intr-o fotografie, acestia au luat-o la intrebari. Cristina Cioran se bucura din plin de vacanta de iarna, departe de frigul din Romania. Blonda a plecat in Egipt, impreuna cu iubitul ei, Traian Vaduva. Pe pagina sa de pe un site de socializare, vedeta a postat o fotografie din vacanta. In imagine, Cristina Cioran apare asa cum putini dintre admiratorii ei au vazut-o vreodata. Este ciufulita, complet nemachiata si arata foarte obosita. Unii dintre cei care ii urmaresc activitatea pe internet au intrebat-o ce s-a intamplat de arata asa, noteaza Libertatea. . Desi o lunga perioada au existat zvonuri ca artista americana Miley Cyrus si iubitul acesteia, actorul de la Hollywood Liam Hemsworth sunt deja casatoriti, acum cei doi par sa confirme in sfarsit marea veste. Asta deoarece artista a facut publica o imagine pe contul ei de Instagram, in dreptul careia a scris "Rude prin alianta", iar in respectiva poza apar atat mama artistei, cat si mama lui Liam Hemsworth. In plus, celebrul cuplu a petrecut Revelionul in familie, ceea ce le-a dat mai tare de banuit fanilor, potrivit Cancan. Antonia ii calca pe urme prietenei sale Monica Gabor, cand e vorba de copiii lor. Usor-usor, cantareata se indeparteaza tot mai mult de fiica ei Maya, pe care o are cu Vincenzo Castellano. Daca situatia celor doi soti inca nu este clarificata, divortul lor nefiind inca pronuntat, situatia cu fiica lor este foarte intortocheata. Atat de distanta a devenit Antonia de Maya incat micuta a ajuns sa-i spuna surorii lui Vincenzo "mamica mea", ne spun surse apropiate familiei italianului. Acum, de Sarbatori, Antonia nu a putut sa-si viziteze fiica, ceea ce e de inteles deoarece abia a nascut, dar fostul socru al artistei, Ciro Castellano, spune ca aceasta "scuza" nu a fost valabila si in anii precedenti, precizeaza EVZ Monden.