Caru' cu Vedete: Adrian Nastase a facut 13.500 euro de Sarbatori; Alex Velea si Antonia nu si-au botezat copiii, dar ii cresc in spirit crestin ortodox; Cum l-am filmat pe Syda in timp ce EBA schimba avioanele spre Maldive

Fostul premier al Romaniei in perioada 2000-2004 a saracit. Doar asa poate fi interpretat gestul sau de a-si scoate la vanzare o colectie de desene rare, pe care le-a strans in ultimii 20 de ani. A obtinut putin peste 13.500 euro, la o licitatie organizata inainte de Craciun. Cele 32 de desene semnate Jules Pascin sunt opere rare, care au mare cautare printre colectionarii de peste Ocean. In Europa de Est, interesul pentru ele nu a fost scazut, insa pretul de adjudecare al fiecarei opere a fost sub valoarea lor.Adrian Nastase stia asta, insa acest lucru nu l-a impiedicat sa spuna "adio" unei colectii pe care a strans-o cu greu in ultimele doua decenii, scrie Click. Au doi baieti mici, unul de doi ani, iar celalalt de o luna, insa Alex Velea si Antonia nu si-au botezat copiii nici pana acum. Cu toate acestea micutii cresc insa in spirit crestin-ortodox, dupa religia tatalui. Cei care au grija ca micutii sa stie traditiile si sa tina cont de ele sunt parintii lui Alex Velea.In timp ce Antonia a trecut de la cultul mormon, la religia catolica, Alex Velea s-a nascut si a crescut in sprit crestin ortodox si asa isi doreste sa creasca si copiii lui. Cantareata nu are nimic in potriva mai ales ca locuieste de mai bine de 10 ani in Romania si s-a adaptat traditiilor de aici. Chiar daca nu i-a botezat pe cei doi fii ai lor, Dominic si Akim, Velea sustine ca micutii sunt invatati sa-l iubeasca pe Dumnezeu, relateaza Libertatea In aprilie anul curent, revista Ciao! a publicat un amplu material cu privire la iminentul divort din familia Ionescu-Basescu. La doar cateva luni distanta, in ziua de 2 septembrie, actele s-au semnat deja si ca cei doi au divortat oficial, la notar. Initial, ambele tabere au refuzat sa numeasca oficial un motiv pentru divort insa, un posibil motiv pentru separarea celor doi soti ar fi un companion-fantoma, alaturi de care fiica fostului presedinte si-a petrecut Sarbatorile, schimband avioane de lux pentru a ajunge tocmai in Maldive, in mare secret! Barbatul care a insotit-o in tarile calde nu mai este chiar un tinerel, insa il recomanda prin cercurile inalte averea impresionanta care are mereu efectul dorit asupra doamnelor si domnisoarelor cucerite de... farmecele sale personale! Dupa ce CanCan.ro a dezvaluit totul, EBA a reactionat din nou cu aciditate, anuntand ca si-a petrecut sarbatorile alaturi de tatal ei, nu cu vreun barbat misterios.Tortul cu care s-a fotografiat Andreea Marin in ziua de Craciun si-a pus, se pare, amprenta pe silueta Andreei Marin. Asa se explica de ce vedeta a dat startul unui program de detoxifiere inainte de Sfantul Ion, adica inainte de sfarsitul oficial al perioadei sarbatorilor de iarna. Andreea Marin (42 de ani) si-a facut ordine in viata, la sfarsitul anului trecut, odata cu decizia radicala de a divorta de cel de-al treilea sot, fizioterapeutul turc Tunkay Ozturk, iar acum vrea sa scape si de toxinele acumulate in perioada "incarcata" din punct de vedere culinar a sarbatorilor de iarna. Fosta Zana a surprizelor a anuntat pe pagina personala de Facebook ca a intrat la cura de detoxifiere. Generoasa, vedeta a detaliat dieta pe care o va urma timp de trei zile, bazata exclusiv pe lichide. Suc de lamaie, supa cu multe condimente, ca sa nu sufere din pricina gustului neprietenos, dar si mult sport, yoga si masaj. La prima vedere, un regim la indemana oricui, dar, cu siguranta, nu foarte usor de urmat, fie si numai pentru trei zile, anunta Click Anastasia Lazariuc si Anna Lesko sarbatoresc Craciunul pentru a doua oara, dar de data aceasta au renuntat la mancarurile grele.Chiar daca s-au mutat de ceva ani in Romania, artistele inca mai pastreaza traditia si nu au renuntat in a sarbatori Craciunul si pe rit vechi. Chiar daca la cote mult mai reduse.E frumos sa sarbatoresti. Vom fi in familie, sa vedem care pe care viziteaza. Eu m-am pregatit. Imi place sa stau in bucatarie. Nu le-am mai luat cadouri nepotilor, la ei a fost deja Mosul", a marturisit Anastasia Lazariuc pentru Libertatea . Soacra lui Ion Tiriac junior a fost cea care s-a ocupat de masa de Craciun. Dar, spunea ea, aceasta va fi total diferita ca cea din decembrie.