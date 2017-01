Caru' cu vedete: Ce vedeta vrea sa devina mama la 49 de ani; Ea este femeia pentru care a parasit-o Marius Elisei pe Oana Roman; Reactia Oanei Roman, dupa ce sotul ei a dat de inteles ca se despart

Nicole Kidman este deja mama a patru copii, doi adoptati si doi biologici, insa aceasta a dezvaluit duminica, ca in ciuda faptului ca are 49 de ani si se apropie de 50, isi doreste ca anul acesta sa devina din nou mama. Celebra actrita sustine ca a suferit foarte mult dupa incercarile sale esuate de a ramane din nou insarcinata, insa cu toate acestea, inca spera ca anul acesta sa ramana gravida din nou pentru ca pentru ea "copiii sunt cea mai mare bucurie a vietii ei". "Dupa toate lucrurile care s-au intamplat in viata mea, sa fiu mama a fost singurul lucru care a schimbat totul in bine", a declarat aceasta pentru Daily Mail, citata de Libertatea. Astazi, chiar dupa ce a petrecut alaturi de sotia sa cu ocazia onomasticii ei, Marius Elisei a facut un anunt misterios pe contul lui de Facebook, in care anunta ca divorteaza. Insa, desi anuntul a luat pe toata lumea prin surprindere, nu este pentru prima data cand Marius Elisei are parte de un esec in dragoste. Inainte de a incepe o relatie cu Oana Roman, barbatul locuia impreuna cu Florentina Gheorghe, cea cu care era deja de cativa ani, planuind inclusiv data nuntii. Tanara lucra intr-un magazin de mobila, acolo unde a si cunoscut-o pe Oana Roman. Atunci cand a auzit, Marius Elisei si-a rugat iubita sa faca rost de numarul ei de telefon, pentru a discuta despre un job in televiziune, scrie Cancan. Reactia Oanei Roman, dupa ce sotul ei a dat de inteles ca se despart, a venit destul de repede, duminica. Oana Roman a postat un mesaj cu talc pe o retea de socializare, ca raspuns la isteria produsa de anuntul sotului ei. Oana Roman nu a confirmat, dar nici nu a infirmat presupusa despartire de Marius Elisei, preferand sa le aminteasca tuturor ca nu doreste sa mai vorbeasca despre viata personala. "Astazi, cand m-am trezit, am aflat ca s-a starnit o adevarata isterie apropos de un mesaj de pe facebook al sotului meu, noteaza Libertatea. Madalina Ghenea (28 de ani) s-a inscris in randul vedetelor autohtone care au fugit de frigul din Romania tocmai in destinatii exotice. Delia, Lidia Buble si Razvan Simion sau Laura Cosoi sunt doar cateva dintre persoanele publice care au plecat la timp din tara, pentru a nu se infrunta cu gerul, si au ales destinatii precum Thailanda sau Zanzibar. Ghenea nu a dezvaluit inca locul pe care l-a ales, dar cei mai multi dintre prietenii ei de pe retelele sociale au spus ca ar fi Maldive. Apa cristalina, nisipul fin si soarele arzator s-au potrivit de minune cu romanca noastra, care a ales sa-si expuna corpul perfect pe plaja si sa bucure si ochiul admiratorilor cu o imagine incendiara, potrivit Click. . Prima data cand a pus piciorul pe o plaja din Thailanda, in urma cu 8 ani, au napadit-o lacrimile de fericire. Recunoaste ca a fost, cumva, dragoste la prima vedere. Zilele acestea, Laura Cosoi s-a intors la "prima dragoste" in materie de locuri de vacanta. Nici nu au trecut bine zilele Craciunului, ca Laura Cosoi s-a trezit cu un dor nebun de Asia. Si, cum ei ii sta cel mai bine cu drumul, si-a facut repede bagajul, si-a luat sotul de mana si s-au indreptat spre aeroport, cu destinatia Thailanda. Prima saptamana o petrece pe insula Koh Yao Yai, apoi se vor indrepta spre Phuket, zona care in trecut nu a impresionat-o foarte mult, insa avand in vedere ca acolo, in ianuarie, ploua mai putin, iar biletul de avion a fost avantajos ca pret, a decis sa-i mai acorde o sansa, arata Click.