Caru' cu vedete: Cand toata Romania ingheata, Madalina Ghenea face baie afara; Ce a postat pe Facebook Oana Roman, dupa ce fosta iubita a sotului ei a jignit-o; Divele noastre au iesit la dat cu lopata

Ultima aroganta marca Madalina Ghenea s-a produs luni dimineata dupa ce focoasa olteanca le-a aratat muritorilor de rand cum face ea baie! In timp ce in tara temperaturile au coborat pana la -25 de grade, vedeta se rasfata intr-o cada plina cu spuma admirand Oceanul Indian si se bucura de o vreme numai buna pentru plaja. Ca sa faca tuturor in ciuda, satena a zambit frumos in fata apartului de fotografiat pentru a ne convinge ca nu are cum sa se simta altfel decat excelent! Daca zilele trecute, Madalina Ghenea (28 de ani) era vazuta la un cunoscut magazin de mobila din Baneasa, acum olteanca a si uitat cum este sa iesi afara cu blana pe tine. Satena nu a mai carat dupa ea asemenea piese vestimentare de lux, caci in Maldive soarele este prietenos si te imbie la plaja, scrie Click. Marius Elisei a creat o adevarata isterie pe retelele de socializare, dupa ce a postat pe pagina sa de Facebook un anunt despre sfarsitul casniciei. Niciunul dintre cei doi nu au afirmat acest lucru, dar nici nu au negat. In peisaj a aparut si fosta iubita a lui Marius Elisei, care nu a ezitat sa o jigneasca pe Oana Roman. Vedeta a postat recent pe pagina sa de Facebook o fotografie cu o poezie, care este foarte probabil sa ii fie adresata acestei domnisoare. "Sa luati aminte!!", a scris Oana cand a facut aceasta postare. Andrei Duban, prietenul de familie al Oanei Roman si al lui Marius Elisei, a vorbit deschis despre zvonurile privind divortul celor doi. Actorul a spus ca cei doi nu se vor desparti si ca Marius, probabil, a scris mesajul prin care anunta finalul casniciei la nervi, potrivit Cancan. Multe dintre vedetele noastre, de sex feminin sau chiar si masculin, au evitat munca de deszapezire atat de necesara. Au angajat zilieri sa le curete masina, curtea si trotuarul de zapada, altele chiar au incercat sa apeleze la firme de constructii (nu dam nume, dar sursa noastra pare credibila). Altele insa au preferat sa ia lopata in mana si sa-si faca loc asa cum orice roman gospodar si in putere ar trebui sa faca. Daca masculii din lumea mondena s-au ascuns de munca de jos, fetele si doamnele chiar s-au laudat cu efortul depus, informeaza EVZ Monden. . Rezultatele finale in cazul mortii lui Ioan Gyuri Pascu. Actorul nu avea cum sa fie salvat, iar medicii care au incercat sa-l salveze nu au gresit cu nimic. Aceasta este concluzia procurorilor, care timp patru luni au cercetat interventia doctorilor, potrivit Realitatea TV. Rezultatele finale in cazul mortii lui Ioan Gyuri Pascu: nimeni nu este de vina pentru decesul artistului Initial au existat controverse ca medicii nu au facut tot ce le-a stat in putere, dar autopsia realizata la IML scoate in evidenta ca artistul s-a stins din viata in urma unui infarct miocardic, noteaza Libertatea. . Kenny Goss, marea iubire a regretatului George Michael, va avea un rol esential la funeraliile artistului. Se pare ca tatal cantaretului si-a dat acordul ca acesta sa participe la ceremonie, desi comunitatea etnica din care face parte este impotriva homosexualilor. Kenny Goss si GeorgeMichael au fost impreuna intre anii 1996 si 2006 si fiecare a spus despre celalalt ca este iubirea vietii sale. Se pare ca in weekend, fostul iubit a fost invitat de rudele lui George la inmormantare si totodata a fost rugat sa se ocupe indeaproape de ceremonie. "In comunitatea noastra nu sunt acceptati homosexualii si pentru tatal lui George a fost extrem de greu sa se impace cu aceasta idee. Dar noi l-am acceptat pe George asa cum a fost", a declarat un apropiat al familiei pentru Sun On Sunday, scrie The Mirror, citat de Click.