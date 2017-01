Caru' cu vedete: Ilinca Vandici a ramas insarcinata, dar... exclude sa fie mireasa; Antonia vrea sa-si scuteasca fiii de testul ADN dupa ce Alex Velea a dat-o in judecata. Recunoaste adulterul in instanta; Fiul lui Alain Delon, arestat din nou de politie

Ilinca Vandici este mai fericita ca niciodata! Prezentatoarea "Bravo, ai stil" este insarcinata si asteapta cu nerabdare momentul in care va deveni mamica. Vedeta a marturisit insa ca inca nu se gandeste la maritis si promite ca atunci cand va fi sa fie o sa aiba o nunta total atipica. Prezentatoarea TV a spus ca inainte de a-i da vestea iubitului ei ca urmeaza sa devina tatic l-a supus pe acesta unui mic test. Vandici a marturisit ca i-a pus un sir lung de intrebari si abia dupa ce s-a asigurat ca Andrei Neacsu isi doreste la fel de mult ca ea un copil i-a dat fericita veste, potrivit Cancan Artista a fost de acord sa dea o declaratie in fata instantei, potrivit careia Dominic este copilul lui Alex Velea, cu care avea o relatie cu cel putin noua luni inainte sa intenteze divortul de Vincenzo Castellano. Motivul? Antonia vrea sa-si scuteasca fiii de testul ADN! Antonia a fost data in judecata, in ultima luna a anului trecut, de Alex Velea, actualul sau iubit. Motivul? Artistul nu mai are rabdare si vrea sa le dea numele lui celor doi baieti ai sai, Dominic si Akim Castellano, scrie Libertatea Actorul Alain Delon este disperat pentru ca fiul sau cel mic, Alain-Fabien, a fost arestat recent. Manechinul, de 22 de ani, a fost retinut pentru conducere in stare de ebrietate. O noua lovitura dura pentru legendarul Alain Delon (81 de ani)! Alain-Fabien Delon a fost arestat in noaptea de duminica, 8 ianuarie, de o patrula de politie in arondismentul 2 al Parisului. Tanarul manechin de la casa Dior isi conducea haotic scuterul si in cele din urma s-a rasturnat cu el pe sosea. Politistii i-au cerut sa se supuna unui test de alcoolemie. A suflat in etilotest si a iesit pozitiv. Asa ca a fost imediat retinut si condus la comisariat, unde si-a petrecut noaptea in celula, scrie Click. Frumusica foc si scolita la cele mai bune institutii din Anglia si Elvetia, Karina nu are doar aspectul fizic drept atu, ci si inteligenta, fiindca la doar 23 de ani se pregateste intens sa preia imperiul financiar construit de la zero de tatal ei. "Fiica mea cea mare are 19 ani si anul asta termina colegiul in Elvetia, iar apoi vrea sa-si continue studiile la Londra. Am un contract cu ea, prin care mi-a promis ca dupa studii se intoarce acasa. E un contract scris, sa stiti. Sigur, e simbolic, il putem rupe oricand, dar ea o sa-si tina cuvantul", povestea plin de mandrie Dragos Paval in urma cu cativa ani, scrie Cancan Silviu Prigoana si-a scos din sarite fosta sotie dupa ce a anuntat-o ca cei doi baieti ai lor vor mai ramane cu el pana in ziua in care se reiau cursurile. Silviu Prigoana profita de prelungirea vacantei elevilor, pentru a mai petrece cateva zile in compania celor doi fii ai sai, pe care-i are cu Adriana Bahmuteanu. Afaceristul se afla cu copiii, la schi, in Poiana Brasov. Iar micutii par ca se simt foarte bine in compania sa. Afaceristul si-a filmat baietii in momentul in care i-a intrebat daca doresc sa mai stea cu ei. "Vrem si la mami, dar cand se termina vacanta", i-au raspuns acestia, potrivit Libertatea.