Caru' cu vedete: Cu cine ar putea fi inlocuita Simona Gherghe la "Acces Direct"; Gina Pistol a facut anuntul despre sarcina; O vedeta s-a jucat prea mult cu noul iubit pe plaja si a patit rusinea

Nici bine nu a anuntat ca este insarcinata ca deja au inceput sa circule zvonuri despre inlocuirea Simonei Gherghe la "Acces Direct". Daca pana acum era vehiculat numele Mirelei Boureanu Vaida, restrasa si ea dupa ce a nascut recent al doilea copil, acum o noua ipoteza se contureaza pe piata media si se indreapta tot catre un nume cunoscut, preferat se pare pentru ca in acest momente este lipsit de orice angajament. Simona Gherghe este insarcinata in trimestrul al doilea si se pregateste sa se retraga de pe sticla in urmatoarele luni. Prevezatori, sefii ei se gandesc deja la o posibila inlocuitoare a vedetei, care urmeaza sa nasca la inceputul lunii iunie o fetita in zodia Gemeni, potrivit Click. Gina Pistol are 35 de ani si este pregatita sa devina mamica. Vedeta isi doreste sa aiba un copil cu alesul inimii ei, Alin Cocos. Gina Pistol si Alin Cocos se iubesc la nebunie si sunt pregatiti sa devina parinti. Vedeta a facut marturisirea in cadrul unei emisiuni TV. "Acum sunt asa, profit de libertatea asta ca eu aleg ce vreau sa fac. Mi-am dat seama ca fugeam un pic de momentul asta. Da, fata de acum 6 ani ma simt pregatita sa devin mama. Sunt iubita si iubesc la fel de mult. Alin ma sustine in tot ce fac. Cea mai importanta persoana din viata ta esti tu. Cand o sa vina copilul o sa fie el. Eu am inceput anul devenind mai frumoasa", a spus Gina Pistol, citata de Cancan De cand s-a despartit de iubitul milionar, Paris Hilton (35 de ani) nu prea le-a mai dat motive de barfa devoratorilor de mondenitati. Recent, vedeta a fost surprinsa insa alaturi de un barbat misterios pe o plaja din Cancun, Mexic. Cunoscuta pentru felul in care schimba barbatii ca pe sosete, Paris Hilton n-a plans prea mult dupa fostul iubit, milionarul Thomas Gross. Vedeta a iesit zilele trecute la o plimbare romantica pe o plaja din Mexic, in compania unui tanar seducator, cu alura de fotomodel si abdomen indelung lucrat la sala, informeaza Click. . Dani Otil si Razvan Simion se cunosc de mai bine de 30 de ani, mai precis de cand erau la gradinita. Daca pana de curand faceau majoritatea lucrurilor impreuna, ba chiar s-au mutat unul langa celalalt pentru a fi cat mai aproape, de mai bine de un an, Dani Otil "a racit" relatia cu Razvan Simion. De ceva vreme, Dani Otil si Razvan Simion fac echipa doar pe micul ecran, la matinalul pe care-l prezinta impreuna, nu si in viata de zi cu zi. De mai bine de un an, cei doi nu mai merg impreuna la evenimentele la care sunt invitati, nu-si mai fac vacantele in aceleasi destinatii si nici nu mai petrec timp in afara filmarilor, noteaza Libertatea.



. Milionarul Dan Tatoiu, cunoscut ca "smecherul cu elicopter" dupa ce a aterizat cu aparatul cu elice in fata hotelului Rex din Mamaia, a decis sa divorteze. El a intentat procesul impotriva Sidoniei, femeia cu care are doi copii, cu putin inainte de Revelion. A curs multa cerneala in legatura cu mariajul dintre sotii Tatoiu, iar, de-a lungul timpului, s-a spus ca femeia l-ar fi "tradus" fie cu un pilot de raliu, sau chiar cu seful barmanilor de la Loft. Doar Sidonia stie cu exactitate ce s-a petrecut ,sau poate si milionarul, care s-a decis sa divorteze, desi in ultimii ani s-a tot vorbit despre despartirea dintre cei doi. Intr-un final, Dan Tatoiu s-a adresat magistratilor de la Judecatoria Buftea si a cerut divortul. Pana acum, nu a fost stabilit primul termen de judecata, scrie Cancan.