Caru' cu Vedete: Valentina Pelinel, vizita de patru ore la Borcea, la spital! Au de planificat nunta; Anamaria Prodan, acuzata ca are amant! Ce spune despre relatia cu Dan Alexa; Problemele de sanatate i-au dat viata peste cap lui Jean Paler. A ajuns sa cante in papuci!

Amala Enache a devenit mama in august 2016, dar a creat un mister urias in jurul celui care i-a daruit primul copil. Tatal fiicei Amaliei Enache a fost trecut la secret din secunda in care stirista a ramas insarcinata si, cu toate ca a facut tot ce a putut pentru a deturna atentia de la acest subiect, a avut cateva scapari. Un zvon conform caruia prietenul cel mai bun este "programat" sa devina tatal fiicei Amaliei Enache a facut-o pe stirista sa reactioneze prompt si sa nege informatia vehement, lasand mai degraba senzatia ca ascunde ceva. Dupa un timp, Amalia a ramas insarcinata, fara insa sa spuna vreodata cine este tatal copilului sau daca este implicata intr-o relatie. Gura apropiatilor insa nu a reusit sa o inchida si ipoteza conform careia prietenul ei cel mai bun a facut-o mama a aparut din nou. Au existat speculatii care il vizau pe Dragos Bucurenci insa, cel mai apropiat om de sufletul ei era un altul - Claudiu, "fratele" ei dintotdeauna, un make-up artist cu care a fost colega la PRO TV si a care a ales sa imigreze, surpriza!, in America de Sud, acolo unde Amalia a anuntat ca-si va petrece urmatoarele luni, anunta Libertatea Ziua de joi a fost una extrem de agitata pentru Valentina Pelinel. Vedeta s-a grabit sa ajunga la Spitalul de Urgenta Floreasca pentru a-si vedea iubitul, iar soferul nu a mai tinut cont de regulile de circulatie, desi in masina se afla al saptelea mostenitor al lui Cristi Borcea. Vizita a durat patru ore pe ceas. Fotoreporterii i-au surprins, iar Click! va spune cum a decurs intalnirea. Desi inca nu i-a pus verigheta pe inelar, Valentina Pelinel (36 de ani) i-a demonstrat cu varf si indesat lui Cristi Borcea (46 de ani) ca poate fi o sotie perfecta. Nu, nu si-a tatuat chipul lui pe spate ca sa-i arate cat de fidela este, ci a recurs la dovezi mult mai inteligente: i-a facut un copil splendid, iar de o luna si jumatate aproape ca doarme langa spitalul unde se afla afaceristul, scrie Click ". Simona Gherghe (38 ani) traieste o frumoasa poveste de dragoste cu Razvan Sandulescu, cu care are o relatie de mai bine de trei ani. Insa, desi pe mana dreapta a Simonei a aparut de ceva timp un inel de logodna, cei doi indragostiti nu s-au grabit sa ajunga la altar. Totusi, au bifat cea mai importanta dorinta din viata lor dupa ce au anuntat cu bucurie ca vor deveni parintii unei fetite in acest an. Chiar daca vestea i-a luat pe toti prin surprindere, indragita prezentatoare TV a marturisit ca incercau deja de ceva vreme sa aiba un copil, iar minunea s-a produs intr-un final. Insa, fanii Simonei Gherghe isi pun acum o intrebare: cine va prezenta mai departe emisiunea Acces Direct? Chiar daca s-au vehiculat multe nume, cea mai probabila fiind varianta revenirii pe sticla a Mirelei Boureanu-Vaida, iata ca prin "targul" monden se zvoneste ca adevarul ar fi cu totul altul! Cea care are cele mai multe sanse sa devina prezentatoarea care o va inlocui pe Simona Gherghe este... Carmen Bruma! In luna noiembrie a anului trecut, iubita lui Mircea Badea a aruncat niste "fumigene" prin presa, anuntand discret ca i-ar placea sa prezinte pentru prima data un reality-show si sa se si lanseze in afaceri, cu o sala de fitness, relateaza CanCan Nu erau de ajuns problemele cardiace pentru care va fi din nou operat, ca starea lui s-a agravat si i-a dat viata peste cap. Afara, stratul de zapada este enorm, iar Jean Paler umbla incaltat in papuci din cauza problemelor extrem de umflate. Actorul de comedie sufera inflamatii arteriale periferice la nivelul picioarelor si durerea provocata chiar si de pantofii speciali este mare, asa ca, in momentele acute, prefera sa poarte, ca la spectacolele estivale, papuci de vara. Cei care-l vad asa isi imaginea ca atitudinea face parte din nonconformismul comicului care, pentru momentele sale umoristice, se imbraca fistichiu. Insa problemele lui Jean Paler sunt cat se poate de reale, iar artistul cu greu le poate masca in ciuda spiritului sau. In uma cu patru ani, veteranul actor de teatru de revista, care tocmai a implinit 55 de ani, a fost operat dupa un preinfarct, interventie chirurgicala in urma careia s-a ales cu trei stenturi la inima si care l-a bagat in concediu medical fortat, anunta Libertatea Scandalul inceputului de an in fotbalul romanesc a fost provocat de fostul international Ionel Ganea, care sustine ca Anamaria Prodan si tehnicianul Dan Alexa se "viziteaza" destul de des, cu alte scopuri decat cele profesionale. Aflata in Antalya alaturi de sotul sau, Laurentiu Reghecampf, Prodanca a primit o adevarata lovitura sub centura din tara. Ieri dimineata, sexy-impresara a aflat cu stupefactie de declaratiile picante date de Ionel Ganea la televiziunea Sport.ro. Suparat probabil de faptul ca a pierdut cursa pentru postul de antrenor la echipa Concordia Chiajna in favoarea lui Dan Alexa, Ganea s-a dezlantuit. "La Chiajna, impresarul anului e pe mana cu presedintele de-acolo. Si-a adus antrenorul care o sa aiba mutatie pe Snagov sau unde e ea", a fost inceputul discursului lui Ganea, lasand sa se inteleaga ca stie cateva dedesubturi. Fostul antrenor de la FC Voluntari a oferit apoi detalii incendiare despre Anamaria Prodan si Dan Alexa, aruncand "bomba" in familia Reghecampf, scrie Click