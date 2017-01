Caru' cu vedete: Numele solistului Mihai Traistariu a ajuns pe sanii unei domnisoare; Patrulater amoros de zile mari; Drama nestiuta a actritei Natasa Raab

Mihai Traistariu (40 de ani), solistul care in urma cu 11 ani a castigat locul al patrulea la Eurovision, cu piesa "Tornero", are mii de fani in intreaga tara. Luna trecuta, cand acesta i-a invitat pe admiratori sa-i scrie, artistul s-a trezit cu un sac de plicuri, din toate colturile tarii: "Am primit 2.000 de scrisori, nu-mi vine sa cred, multi mi-au trimis si fotografii, inimioare, o sa le citesc pe toate, iar pe cele mai frumoase le voi posta pe Facebook", a spus Mihai, care s-a fotografiat tolanit pe muntele de biletele, informeaza Click Nu pare sa existe o telenovela care sa rivalizeze cu ceea ce va vom povesti azi! Faptele suta la suta reale s-au intamplat in lumea buna a Bucurestiului, acolo unde se anunta unul dintre cele mai rasunatoare divorturi din ultimii ani. O cunoscuta afacerista a ajuns intr-un "patrulater amoros" cu sotul ei si... doi amanti, unul mai bogat decat celalalt. Atunci cand a cunoscut-o pe cea care avea sa-i devina sotie, Bogdan nici nu isi imagina ce intorsatura urata avea sa se petreaca la doar 6 luni dupa nunta. Fosta patroana a Mora Champagne Bar, l-a cucerit iremediabil pe barbatul caruia avea sa-i daruiasca si un fiu, nascut la 28 octombrie 2013 si cu care s-a casatorit anul trecut, in data de 10 iunie, scrie Cancan. Natasa Raab, manechin de succes in anii '80, dar si actrita de teatru si de telenovele, a cunoscut celebritatea in urma reclamelor la lactate, replica ei, "Prea bun, prea ca la tara", fiind deja memorabila. Nu multi stiu insa ca vedeta ascunde, sub zambetul ei, o mare drama, luptandu-se candva cu o boala nemiloasa. Natasa Raab (63 ani) a intampinat mari probleme de sanatate, in urma cu 17 ani, cand si-a descoperit o boala cumplita, care a impiedicat-o sa aiba copii. Si-a purtat cu demnitate suferinta, ani de zile, si doar cei apropiati ii cunosteau necazul. A suportat chinuitoarele sedinte de citostatice, dar n-a renuntat nici la rugaciune, potrivit Click. Isi arata posteriorul in bikini minusculi. A sustinut o serie de concerte in ultima parte a anului si acum i-a venit randul sa se relaxeze! Lora si-a luat de mana iubitul, tocmai pana in Maldive, unde a uitat complet de iarna din Romania. Lora a ramas intr-un costum de baie minuscul, iar imaginile postate in mediul virtual i-au infierbantat imediat fanii! Lora se relaxeaza la plaja, departe de zapada din Romania, in Maldive, locatie exotica unde a ajuns de putin timp,. Nu i-a uitat insa pe cei de acasa si le-a trimis poze fierbinti, in care isi arata formele apetisante, noteaza Cancan Pentru cine a fugit Anamaria Prodan din spital. Ei bine, sexy-impresara si-a surprins fanii cu cea mai recenta postare pe contul de socializare. Pentru cine a fugit Anamaria Prodan din spital, desi medicul i-a interzis cu desavarsire sa faca acest lucru? Imediat ce s-a aflat ca s-a externat din spital in mare secret, Anamaria Prodan a facut publica pe pagina ei de Facebook o imagine cu ea si jucatorul Ovidiu Herea. "Te iubesc, Ovidiu Herea! Bafta la Concordia Chiajna!", a scris Anamaria Prodan pe Facebook, citata de Libertatea.