Caru' cu vedete: Ce operatii estetice si-a facut Ruby; Ce fac Alex Velea si Antonia la 3 dimineata; Ce face Mihai Petre, dupa ce a renuntat la televiziune

Focoasa bruneta a vorbit deschis despre interventiile estetice pe care si le-a facut. Ruby (27 de ani) a recunoscut ca au facut-o sa se simta mult mai bine in pielea ei si ca nu regreta nimic. Ruby a marturisit ca a trecut de cateva ori pe la medicul estetician. Cantareata a dezvaluit ca si-a operat nasul de doua ori, acesta fiind cel mai mare complex pe care il avea. "Eu sunt de acord cu operatiile estetice. Noi, femeile, dintotdeauna ne-am dorit sa fim frumoase, iar acum tehnologia, medicii, chirurgii ne permit sa facem asta. Desigur, nu sunt de acord cu exagerarile, dar sunt mici retusuri care iti pot schimba parerea despre tine, iti pot da mai multa incredere, scrie Click. Alex Velea s-a dat de gol in direct la tv si a spus ceva la trei dimineata cu mama copiilor lui. Artistul si Antonia traiesc o frumoasa poveste de dragoste si nu ezita sa isi declare iubirea chiar si in public. Alex Velea s-a dat de gol de fata cu toata lumea. Cantaretul a fost intrebat ce face la trei dimineata si nu a avut nicio retinere in a dat detalii din dormitor. Alex Velea s-a dat de gol si a spus-o pentru prima oara "Il hranesc pe Achim, apoi dorm si daca e pe asa... la trei noaptea fac sex cu iubita mea" a fost raspunsul pe care l-a dat Alex Velea chiar in direct la o emisiune tv. Antonia a nascut cel de-al treilea copil, la inceputul lunii decembrie, iar anuntul a fost facut imediat de Catalin Maruta, potrivit Libertatea Mihai Petre se iubeste de 16 ani cu sotia lui, Elwira Duda, insa pare la fel de indragostit ca in prima zi de aceasta. Celebrul dansator stie sa tina aprinsa flacara iubirii si nu pierde nicio ocazie pentru a-i face ochi dulci nevestei. Mihai Petre si Elwira Duda si-au inceput povestea de dragoste in 2001, insa au ajuns sa-si jure credinta vesnica 7 ani mai tarziu, in 2008. Desi au trecut 16 ani, cei doi soti se iubesc ca-n prima zi, iar celebrul dansator stie sa mentina aprinsa flacara iubirii, informeaza Cancan. . S-au iubit intens, insa nu au reusit sa isi spuna "DA". Celebritatile care pareau ca si-au gasit sufletul pereche, au ales sa porneasca pe drumuri separate, chiar inainte sa ajunga la altar. Vedetele de la Hollywood au o viata demna de scenariul unei drame, sau al unui film de dragoste. Se cunosc, se plac, se iubesc, dar asa cum incep o relatie, spontan, la fel de repede si de neasteptat se si despart. Viata de persoana publica este una tumultoasa, iar celebritatile trebuie sa cantareasca bine orice alegere, altfel vor ajunge la un numar record de divorturi, relateaza Click Ruby vorbeste pentru prima data in cei patru ani de relatie cu Adrian Robert despre nunta si copii. Artista a dezvaluit cum si-ar dori sa arate rochia de mireasa. Ruby traieste o frumoasa poveste de dragoste cu Adrian Robert de patru ani, insa au pastrat totul in intimitatea caminului sau. Pentru prima data in cei patru ani, artista a vorbit cu sinceritate despre planurile de viitor. Vedeta a spus ca isi doreste ca la un moment dat sa devina mama, insa ca momentan nu e cazul. Aceasta a mai spus ca si-ar dori ca atunci cand se va casatori sa aiba o rochie de mireasa simpla, noteaza Cancan.