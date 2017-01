Caru' cu vedete: Bianca Dragusanu se pregateste de o interventie radicala. Isi scoate sangele din scalp ca sa-si salveze parul; Nicoleta Luciu: "Am falcute, gusa!"; Adevarul despre vacanta petrecuta de Razvan Simion la schi cu copiii lui. Le-a acordat doua ore in doua zile si nu i-a mai cautat!

Ca orice femeie care a trecut printr-o sarcina, si Bianca Dragusanu resimte efectele acesteia. De cand a nascut, parul ii cade intr-un mod alarmant in ciuda tratamentelor revolutionare pe care le face si a suplimentelor costisitoare pe care le ia. Si, pentru ca nici dermatologul nu i-a dat o solutie pentru stoparea acestui neajuns, vedeta a cerut ajutorul esteticianului si urmeaza sa treaca printr-o procedura destul de... radicala. Cu ajutorul unor aparate speciale, Biancai ii va fi extras sangele de la nivelul scalpului, oxigenat si imbogatit cu nutrienti si reintrodus, scrie Libertatea Capitala este plina de baieti care invart mii de euro pe zi, conduc masini scumpe, se desfata cu sampanii fine in cluburi si merg in vacante exotice. In aceeasi categorie sunt Jean Mi si Ramzi, asa cum se intituleaza pe retelele de socializare "gemenii corsicani", care sunt campioni la notele de plata din night-life-ul Romaniei. Acum trei ani si jumatate, cei doi au plecat din Corsica si au venit in Romania, unde, se pare ca le prieste, atat viata de noapte, cat si afacerile. Potrivit spuselor lui, Jean Mi se ocupa cu afaceri de masini, din care ii merge foarte bine, incat sa traiasca regeste el, dar si prietenii lui, potrivit Cancan Scandalul inceputului de an in fotbalul romanesc nu a avut legatura cu decizii ale arbitrilor, transferuri incurcate sau certuri intre conducatori, ci este mai degraba unul cu iz sexual. Actorii principali: Anamaria Prodan, antrenorul Dan Alexa si Ionel Ganea, cel care a sugerat ca sexy-impresara si tehnicianul Concordiei ar fi amanti. Ambii casatoriti, au recunoscut faptul ca sunt prieteni, dar atat. Totusi sunt zvonuri potrivit carora Alexa ar fi renuntat la sotie in toamna anului trecut, potrivit Click De Sarbatori, Razvan Simion a postat pe pagina lui Facebook o fotografie cu el si fiul sau, facuta pe partie. Evident, la prima mana, parea mai mult decat logic ca petrece vacanta la schi cu cei mici. Adevarul insa s-a demonstrat a fi altul: dureros pentru cei mici si rusinos pentru el. Conform realitatii nesurprinse in fotografie, Tudor si Ianca, cei doi copii ai lui Razvan Simion se aflau la munte, in stasiunea Straja, cu Diana, mama lor, de care prezentatorul TV a divortat anul trecut. Au stat acolo de pe 27 decembrie, pe 3 ianuarie, potrivit Libertatea Nicoleta Luciu nu se mai ascunde! Fostul fotomodel a marturisit ca a s-a ingrasat si ca viata de casnica si-a pus amprenta pe felul in care arata. Vedeta a spus ca a incercat sa-si ascunda oboseala sub machiaj, recunoscand insa ca surplusul de greutate se vede chiar si la fata. "Acum m-am machiat putin ca sa nu par atat de obosita precum ma simt, pentru ca la ora asta dorm. Am falcute, am gusa. Ne ocupam de casa, de copii. Am inscris baietii, i-am inscris pe toti trei la hochei, fac hochei de performanta", a declarat Nicoleta Luciu, potrivit Cancan