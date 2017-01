Caru' cu vedete: Raluka, operata in secret; Cine e amantul Alinei Crisan; Cum a reactionat Bianca Dragusanu cand a dat nas in nas cu "papusa umana" Ken, Rodrigo Alves

O alta artista a ajuns zilele acestea la bisturiu si nu dintr-un moft! Raluka s-a operat in mare secret pe corzile vocale, iar acum nu are voie sa vorbeasca si implicit nici sa cante. Solista a fost ingrijorata, dar totul a decurs foarte bine si acum se recupereaza dupa interventia chirurgicala. Raluka a intrat fortat in pauza vocala! Artista s-a operat in mare secret la o clinica. Nu a vrut sa faca o stire din probelma ei de sanatate, dar tot ea le-a dezvaluit prietenilor pe contul ei de Instagram ca se afla pe patul de spital, relateaza Click. Pareau cuplul perfect! Prietenele Alinei Crisan chiar o invidiau pe frumoasa blonda cand vedeau cat de frumos se poarta portughezul Ddy (Didier Nunes) cu ea. Mai mult, artistul ar fi mers chiar si la munca de jos, doar ca sa-i asigure Alinei tot confortul si orice geanta isi doreste. Din nefericire, Alina a luat o decizie neinteleapta atunci cand a sarit peste bariera prieteniei dintre ea si un "golanas" de Dorobanti, in varsta de 27 de ani. Natalia Mateut a dezvaluit ca e vorba de un crai pe nume Bogdan Nemteanu, baiat de bani gata si mare cuceritor de vedete, arata EVZ.



Rodrigo Alves, barbatul cunoscut in lumea intreaga pentru cele aproape 50 de interventii estetice, a ajuns in Romania si a petrecut o zi in compania Loredanei Chivu, care la vrajit de la prima vedere. In timpul petrecut impreuna, cei doi au mers la un salon de infrumusetare unde au dat peste... Bianca Dragusanu. Bianca Dragusanu a avut parte de o intalnire neasteptata cu Rodrigo Alves, cunoscut ca "papusa umana" Ken. Vedeta s-a scuzat ca este nemachiata potrivit pentru aparitia in fata camerelor de luat vederi, insa frumusetea proaspetei mamici l-a cucerit pe barbatul care a cheltuit aproape jumatate de milion de euro pe operatii estetice, anunta EVZ Motivul pentru care Nico nu poarta breton a fost facut public chiar de indragita cantareata. Vedeta a explicat de ce nu poate sa adopte acest tip de frizura. Nico, pe numele sau real Nicoleta Matei, este una dintre cele mai apreciate cantarete de pe scena muzicala din tara noastra. Artista este foarte atenta cu imaginea ei si cu modul in care se prezinta in public. Cu toate acestea, rar si-a schimbat coafura, adoptand aproape mereu o frizura care sa-i lase fruntea descoperita, scrie Libertatea. O cheama Iris Law, are 16 ani si este fiica actorilor Jude Law si Sadie Frost. Pustoaica s-a transformat peste noapte in fotomodel, iar rolul din fata camerelor de filmat pare sa o prinda de minune. Iris a devenit o domnisoara incantatoare, inalta, supla, cu un zambet de revista si ochi la fel de superbi ca ai mamei sale. Brunetica cu ochi albastri a devenit noua imagine a Burberry Beauty. Cu un asa chip si trup, este evident ca pe Iris o asteapta o cariera stralucitoare de model, noteaza Click