Caru' cu vedete: Se ascut sabiile dintre Delia si Andra; Monica Gabor rupe tacerea despre casatoria cu Mr. Pink. Adevarul despre inelul pe care il poarta; Detalii nestiute despre casatoria Ilincai Vandici

De mici pe scena, Delia si Andra si-au impartit parca in mod egal gloria si fanii, iar acum sunt umar la umar in showbiz. Considerate de multi rivale, solistele se vor duela curand pe acelasi teritoriu: Sala Palatului. In februarie, Andra va avea 3 show-uri, iar Delia va sustine doua concerte, in martie. Celebrul refren al Deliei, "Ce are ea si nu am eu", se potriveste perfect in contextul actual, pe care vi-l detaliem in randurile de mai jos. Desi sunt bune amice, Delia (34 de ani) si Andra (30 de ani) au fost mereu percepute ca fiind rivale de temut, iar asta din cauza meseriei si a faptului ca se mentin sus, in topuri, scrie Click. Moni a pus punct tuturor zvonurilor privind o eventuala casatorie a sa, cu Mr. Pink. Monica Gabor a lamurit misterul micii averi pe care-o poarta pe deget, precizand ca acesta nu este un inel de logodna. Monica Gabor traieste ca o regina in America, intr-o vila de lux, in Malibu. Romanca a mai spus ca atunci cand si-au luat casa au avut in vedere ca bucataria sa fie foarte spatioasa. Asta pentru ca atat ea, cat si mr. Pink petrec foarte mult timp acolo. Iubitul chinez gateste si el foarte mult, a invatat-o pe Moni sa faca mai multe specialitati, noteaza Libertatea Ilinca Vandici si iubitul ei, Andrei Necsu, vor face in curand cununia civila, pentru ca vedeta nu vrea sa nasca inainte sa devina, oficial, o femeie maritata. O buna prietena de-a prezentatoarei TV a facut publice detalii despre cununia care vor avea loc... pana la primavara! Prezentatoarea urmeaza sa nasca in iulie. Deocamdata, data fericitului eveniment a ramas secreta, dar nu si detaliile despre momentul in care Ilinca Vandici va face cununia civila. Dezvaluirile au fost facute intr-o emisiune TV de buna sa prietena, Camelia Enciu, potrivit Cancan. Vacanta in Maldive a insemnat pe langa plaja si relaxare si o adevarata sedinta foto sexy pentru Madalina Ghenea. Olteanca si-a tinut fanii conectati la retelele ei de socializare unde a publicat nu doar imagini cu peisajele de vis de care se bucura alaturi de iubitul ei, Matei Stratan, ci si fotografii cu ea in ipostaze fierbinti. Madalina Ghenea a trecut la un alt nivel in materie de fotografii indraznete oferite fanilor. De la cele in costum de baie sau in cada cu spuma, actrita a ajuns la imagini cu ea in care isi expunde cu generozitate sanii, relateaza Click. Scandalul continua intre Gabi Lunca si Loredana Groza. Cele doua au ajuns in instanta din cauza unei melodii. Cantareata de muzica lautareasca Gabi Lunca si Loredana Groza se afla in proces de aproximativ trei ani, din cauza nerespectarii drepturilor de autor in privinta unei piese. Marul discordiei intre Gabi Lunca si Loredana este piesa "Cip-Cirip", pe care aceasta din urma a inclus-o pe albumul ei, "Agurida". Cantareata de muzica lautareasca sustine ca melodia respectiva este "Intr-o zi la poarta mea", din repertoriul sau, Loredana folosind piesa fara sa plateasca drepturi de autor. Cele doua artiste au ajuns sa se lupte in instanta din cauza acestei melodii, arata Libertatea