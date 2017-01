Caru' cu Vedete: Impreuna si la bine, si la greu. La Jilava, Niro si Cocos fac echipa la deszapezire; Tatal Andreei Balan: "Ce sa bat la ea, avea 48 de kile cu tot cu haine!"; Robbie Williams, gol pusca pe Instagram;

Cei doi afaceristi inchisi la Penitenciarul Jilava sunt scosi, zilnic, la deszapezire, singurul beneficiu fiind doar eliminarea riscului de ingrasare. Colegii lor de celula, mai norocosi, sunt scutiti de zile de inchisoare.Primaria Capitalei a incheiat un acord de voluntariat cu mai multe penitenciare prin care se prevede scoaterea detinutilor in strada, la deszapezire, pe timpul iernii. Cei mai activi au fost condamnatii de la penitenciarul Jilava, care au fost dusi sa curate mai multe artere din Capitala. Printre ele si zone ultracentrale unde sunt localuri de lux, cum ar fi zona Dorobanti, unde altadata colegii lor de penitenciar mult mai celebri, afaceristii Dorin Cocos si Dumitru Nicolae (alias Niro), condamnati la cate doi ani si patru luni de inchisoare in dosarul Microsoft, se intretineau la discutii cu bauturi fine, anunta Libertatea . Andreea Balan face ce face si, cam o data la doi ani, reaminteste public despre scandalurile avute cu tatal ei, in perioada 1999-2001, cand colaborau pe plan muzical. Cum noile acuze sunt foarte grave, Sandel Balan a rupt tacerea. O tara intreaga a compatimit-o joi seara, pe Andreea Balan (32 de ani), care a vorbit cu patima despre relatia dezastruoasa avuta cu tatal ei, pe vremea cand ea era solista in trupa Andre, iar el ii era impresar: "Orice ii spui copilului tau ramane in subconstientul lui pentru ca asta e o rana. In concerte mergeam doar cu tatal meu, mama lucra. Am avut o copilarie draguta pana la 10 ani, dar s-a terminat totul cand am inceput sa cant! Apoi eram un robotel, care era pus sa execute sa danseze asa cum i se spune. Foarte multe lucruri au existat in spate, certuri si discutii. A trebuit sa fac ani de terapie pentru ca ramasesem blocata emotional in trecut. Erau doua personalitati, copilul din mine si adultul, adica artista Andreea Balan, care crescuse peste noapte. Intram in contradictie. Eu am bani sa-mi cumpar papusi acum, dar e tarziu. Nu am avut papusi! El a fost tata pana la 10 ani, dupa aceea s-a transformat intr-un manager, relatia era impresar-artist" (...) Sandel Balan (54 de ani) a dorit sa lamureasca lucrurile, prin intermediul Click! : "Cum sa ma acuze ca o bateam, ca o calcam in picioare? Avea 48 de kilograme cu tot cu haine, ce sa bati la ea? Eu sunt inginer, cu zece brevete de inventii, sunt un om educat, nu un barbar. Normal ca o certam la repetitii sau cand nu era atenta, si o mai smuceam de mana, dar de aici si pana a spune ca o faceam proasta sau ca o loveam e cale lunga!".eri, la ora 15.00, trupul neinsufletit al marelui actor a fost depus in foierul teatrului Bulandra. Familia maestrului le-a permis astfel colegilor si admiratorilor sa-si ia ramas bun de la el. Printre primii ajunsi la teatru s-a numarat Stefan Banica jr. In straie cernite si cu o expresie imobila pe chip, artistul ducea in mana cateva flori si o lumanare. S-a oprit sa o aprinda pentru sufletul regretatului actor, a pus florile in vasele amenajate special si a intrat sa-i aduca un ultim omagiu. Banica s-a apropiat de catafalc vizibil afectat si, dupa cateva momente de reculegere alaturi de cei veniti sa-si ia adio de la Besoiu, s-a retras in lateral, vizibil afectat, anunta Libertatea Alexandru Ciucu si Alina Sorescu formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul autohton. Cei doi se doi se bucura de o casnicie frumoasa si de cele doua fetite pe care le au impreuna, Elena Carolina si Ana Raisa. Alexandru Ciucu demonstreaza, prin ceea ce face zi de zi, faptul ca munca si perseverenta, imbinate cu pasiunea, pot transforma orice vis in realitate. Iar pentru acest lucru munceste foarte mult, atat de mult incat prefera sa manance in masina. Designerul Casei Regale a demonstrat nu este doar adeptul restaurantele de fite, desi isi permite sa mearga in orice local, a fost filmat in timp ce lua pranzul in propriul sau autoturism. Ajuns in parcare, barbatul nu si-a mai putut stapani foamea, si-a scos mancarea pe care o avea la pachet si a inceput sa manance fara nici o retinere, relateaza CanCan Cantaretul britanic Robbie Williams si-a luat prin surprindere fanii dupa ce a postat pe contul sau de Instagram o fotografie in care apare complet gol. Purtand doar un lant si un zambet cuceritor, artistul englez a strans peste 55.000 de aprecieri cu aceasta fotografie indrazneata pe reteaua de socializare. Pentru a nu risca sa ii fie sters contul de Instagram, Robbie si-a pozitionat strategic mainile in dreptul organelor genitale.Aceasta nu este prima data cand Robbie Williams renunta la haine in public, scrie Unica