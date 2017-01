Caru' cu vedete: Ce scandal a provocat Simona Trasca dupa Bamboo; Mihai Traistariu nu se lasa! S-a inscris din nou la Eurovision; Cine a insotit-o pe Andreea Mantea in vacanta la munte

Schimb de replici halucinant intre Simona Trasca si o tanara care a intrat pe profilul ei de socializare sa-i reproseze ca apare prea mult la televizor dupa incendiul din clubul Bamboo, in care blonda se afla alaturi de Loredana Chivu si mai multe prietene in noaptea de vineri spre sambata. Deranjata de comentariile fetei, blonda a uitat ca discutia se poarta la vedere si s-a dezlantuit aducandu-i fetei jigniri pentru ca a indraznit sa-si dea cu parerea. Totul a pornit de la un mesaj publicat de vedeta pe Facebook, anunta Click. A luat un loc 4 in 2006, la Atena, si, de atunci, este de neoprit. Mihai Traistariu isi anunta an de an inscrierea la Eurovision si, cu toate ca pana acum nu a mai trecut de selectia nationala, in 2017 nu face exceptie. In urma cu cateva zile, Mihai Traistariu s-a inscris din nou la selectia pentru Eurovision. Desi in ultimii ani, dupa succesul din 2006, nu a mai reusit mare lucru, artistul nu pare deloc demoralizat. Ba dimpotriva, traieste in continuare cu convingerea ca poate pune din nou Romania pe concursurilor muzicale europene, asa cum a facut cu piesa "Tornero". Asadar, in urma cu cateva zile, Traistariu a achitat taxa de participare si a inceput pregatirile pentru concurs, scrie Libertatea. Andreea Mantea a avut parte de un weekend plin in care s-a distrat la maximum alaturi de baietelul ei, David. Bruneta a facut bagajele si au fugit la munte, dar nu singuri ci insotiti de o companie surpriza. Andreea Mantea are un companion de nadejde in fiul ei, David, alaturi de care se distreaza de minune. Bruneta isi dedica tot timpul liber baietelului, impreuna cu care face diverse activitati. Daca ziua de sambata bruneta si David si-au petrecut-o la piscina, duminica au dat fuga la munte si micutul a testat pentru prima data placa, relateaza Cancan. . Irina Loghin (77 ani), Mirabela Dauer (69 ani) si Maria Dragomiroiu (61 ani) se afla intr-un turneu peste Ocean. Ultima dintre ele care tocmai a ajuns in SUA este Mirabela Dauer, care nu a mai cantat acolo de cativa ani, de dinainte de a se certa cu partenerul ei de scena, Raoul. Cele trei artiste sustin concerte pentru romanii din Diaspora, iar reintalnirea lor a fost prilej de mare bucurie. Acolo, ele imbina utilul cu placutul caci, dupa concerte, merg la cumparaturi, dar si la plimbare. Iata insa ca, in afara scenei, solistele Epocii de Aur renunta la machiaj, ba chiar au avut curaj sa-si posteze o fotografie amuzanta, pe contul de Facebook, noteaza Click Betty Salam si-a petrecut sfarsitul de saptamana alaturi de iubitul ei, Catalin. Fiica lui Florin Salam si Catalin s-au pozat in pat, iar apoi tanarul a postat imaginea pe Facebook. Betty Salam traieste o frumoasa poveste de dragoste cu un afacerist bucurestean, pe nume Catalin. Fiica lui Florin Salam si tanarul se iubesc mult si sunt de nedespartit. Cei doi indragostiti si-au petrecut weekendul impreuna si s-au distrat copilareste. Catalin a vrut sa faca un selfie cu iubita lui, care se afla peste el, insa ea a "cuprins" intre degete un tablou cu ei doi aflat in fundal, potrivit Cancan