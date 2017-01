Caru' cu vedete: Prima doamna a Americii are o sosie in Romania; Tavi Clonda a vorbit despre despartirea de Gabriela Cristea; Ce spune Fuego despre prietenii lui din showbiz

Gabriela Cristea pare sa isi fi regasit linistea in bratele sotului ei, Tavi Clonda, iar cei doi formeaza acum unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul autohton. Recent, Tavi Clonda a povestit in cadrul unei emisiuni mai multe detalii despre viata lor de cuplu, dar si ce crede despre despartirea de prezentatoarea TV. In plus, cantaretul a dat de inteles ca are planuri mari alaturi de vedeta, dar si cat de greu este sa construiesti o relatie pana cand aceasta devine cu adevarat solida. De asemenea, acesta a fost intrebat despre viitoarea casa, la care se lucreaza in prezent, in care se vor muta cei doi, noteaza Cancan. Fuego da cartile pe fata. Artistul a vorbit despre prieteniile pe care le are in lumea artistica. Fuego, pe numele sau real paul Surugiu, a tinut sa-i ureze la Multi Ani marii cantarete Stela Enache, care marti, 24 ianuarie 2017, a implinit 66 de ani. Cu aceasta ocazie, Fuego a vorbit deschis si despre legaturile sale de prietenie din showbiz-ul romanesc. Binecunoscutul artist a marturisit ca are foarte putini prieteni adevarati in lumea artistica. "N-am prieteni multi in general, iar din lumea artistica foarte putini, de-i poti numara pe degete, relateaza Libertatea. . Sa vezi si sa nu crezi... Melania Trump are o sosie chiar pe plaiurile noastre. Sotia lui Donald Trump, considerata una dintre cele mai frumoase ocupante ale postului de Prima Doamna, seamana leit cu o artista de la noi! E vorba despre Sanziana Negru, cea care a avut loc in inima lui Smiley mai multi ani, inainte de Laura Cosoi. De ceva timp si ea cocheteaza cu muzica, dar nu s-a facut remarcata prea mult in acest domeniu, informeaza EVZ Toate arata atat de bine, incat e greu de spus cine a apelat la chirurgul plastician pentru marirea sanilor si cine a fost inzestrata de mama natura cu un bust generos. Salma Hayek: actrita latino a incins imaginatia barbatilor cu formele ei atragatoare, in special cu bustul voluminos! Ce credeti, si-a pus sau nu implant mamar? Ea se jura ca nici gand de asa ceva! A declarat presei ca, atunci cand era adolescenta, l-a rugat pe Doamne-Doamne sa-i dea si ei niste sani mari si, ce sa vezi, chiar asta a primit. Sunt multe voci care sustin ca bustul generos al Salmei nu este de la Doamne-Doamne, ci de la chirurgul plastician, care a primit in urma operatiei nu mai putin de 10.000 de dolari, scrie Click. Paris Jackson a dat un interviu socant in revista Rolling Stone. Ea sustine ca tatal ei a fost ucis si ca pe vremea cand era adolescenta a fost violata, fapt pentru care a a incercat sa se sinucida de mai multe ori. Fiica regretatului Michael Jackson a rupt tacerea si a facut dezvaluiri socante. Ea sustine ca moartea tatalui ei a fost inscenare si ca, de fapt, el a fost ucis. "Tatal meu vorbea mereu despre oameni care ar fi dorit sa il elimine. Si la un moment dat chiar a spus ca urmeaza sa fie ucis. Toate doveziile indica acest lucru. Stiu ca suna a conspiratie, dar adevaratii fani si familia stiu exact. A fost o inscenare". In schimb, Paris Jackson recunoaste ca nu stie exact cine l-a omorat pe tatal ei, potrivit Libertatea.