Caru' cu vedete: Snoop Dogg, vrajit de o romanca; Cu sfarcurile la vedere pe catwalk, la o parada de moda; Bogdan Vladau a inselat-o, ea l-a iertat a mia oara

Cristina, este o adevarata bomba sexy, care i-a furat mintile pana si lui Snoop Dogg! Bruneta spune insa ca l-a refuzat pe artistul international si a ales un barbatul pe care-l iubea, insa viata i-a dat o palma cum nu se poate. Tatal fetitei ei a parasit-o si a ramas mama singura. Romancele nu trec neobservate oriunde s-ar duce, frumusetea lor vrajindu-i chiar si pe cei mai celebri barbati. Cristina este o tanara care se lauda cu faptul ca Snoop Dogg i-a cazut in mreje, insa spune ca l-a refuzat cu delicatete, alegandu-l pe barbatul pe care-l iubea si caruia i-a daruit o fetita. Alegerea nu a fost una inspirata insa, caci tatal fiicei sale a parasit-o pentru o alta femeie, informeaza Cancan.



Se pare ca in ultima vreme, Bella Hadid are alergie la sutien, daca ar fi sa glumim pe seama faptului ca frumoasa bruneta a tot aparut cu sanii goi. Norocul ei ca in lumea mondena se poarta sfarcurile la vedere. Bella Hadid (20 de ani) si-a expus dotarile pe catwalk intr-o parada de moda de la Paris, dupa cum precizeaza Daily Star. Dintre toate fotomodelele, Bella a fost favorita care a defilat pentru designerul Alexandre Vauthier. Ea a purtat o rochie acoperita cu cristale Swaroski, scurta, mulata pe posterior si destul de transparenta cat sa i se vada sanii in toata splendoarea lor, relateaza Click Nu mai departe de saptamana trecuta, cel mai bun prieten al lui Victor Slav a fost prins in ofsaid, in compania unei tinere, alta decat logodnica lui. Bogdan Vladau a inselat-o din nou pe Gina, iar Gina l-a iertat din nou pe Bogdan Vladau. Si ce mandru e el de reusita lui. In ultima vreme, Bogdan Vladau s-a si-a creat o imagine de barbat bisericos si familist, care are ganduri mari legate de intemeierea unei familii alaturi de Gina, un model cu care se iubeste de mai multi ani. In aceste conditii, a fost surprinzator pentru toata lumea sa-l vada in postura de a insela. Saptamana trecuta, Vladau a fost fotografiat in compania unei tinere cu care nu prea poate nega ca se afla in miezul unei escapade amoroase, potrivit Libertatea Dan Bittman ramane un burlac convins si un vesnic cuceritor! Desi are trei baieti cu Liliana Stefan, iubita sa de mai bine de 25 de ani, artistul a lasat sa se inteleaga faptul ca nu a ajuns cu textiera in fata altarului pentru ca ar fi fost refuzat. Dan Bittman este recunoscut drept unul dintre cei mai mari cuceritori din showbiz-ul autohton. Si-a pastrat sarmul din tinerete si a ramas un mare crai! Artistul este si acum un mare Don Juan, insa mereu stie cum sa o impace pe Liliana Stefan, de cate ori aceasta afla ca el a calcat stramb. Desi spune ca a cerut-o de nevasta d emai multe ori, solistul lasa sa se inteleaga ca textiera nu ar fi vrut sa devina doamna Bittman, scrie Click. Mihai Morar i-a cerut scuze, in direct, Oanei Roman, dupa ce i-a pus o intrebare cu privire la relatia ei cu Marius Elisei. Mihai Morar a intrebat-o pe Oana Roman daca intre ea si sotul ei s-au rezolvat lucrurile, iar ea a fost enervata deoarece a tot explicat ca s-a impacat cu Marius. "Ma pregatesc pentru ca trebuie sa-mi aleg cateva tinute pentru sedinta de maine. E o sedinta foto pe care mi-am dorit-o foarte mult, recunosc. Da, impreuna am hotarat sa facem pozele astea, am fost ieri si am ales costumele de la Catalin Botezatu. Vom face pictorialul la noi acasa. De cand s-a nascut Izabela noi nu am facut niciodata un pictorial impreuna. Da, pentru ca eu ti-am spus si cand am fost in emisiune: a fost o toana de moment a lui Marius, dar a trecut. Truda mea de a-mi pastra demnitatea e rasplatita cu acuzele astea, care sincera sa fiu chiar ma deranjeaza", a declarat Oana Roman, citata de Cancan