Caru' cu vedete: Adevaratul motiv pentru care Vincenzo si Antonia s-au despartit; Mihaela Radulescu, filmata de iubit intr-o ipostaza rara; Roxana Vancea, poza de infarct la bara! S-a "cracanat" prea tare si se vede tot

S-au iubit timp de sase ani, iar din dragostea lor s-a nascut Maya (6 ani), o fetita cu parul balai, care acum a devenit scolarita. In ochii lui Vincenzo Castellano (29 de ani), Antonia (27 de ani) inca mai este femeia perfecta, atat la trup, cat si la suflet. Italianul a acceptat sa vorbeasca deschis despre relatia de iubire dintre ei, relateaza Click. Mihaela Radulescu, filmata de iubit intr-o ipostaza rara. Felix Baumgartner nu ezita niciun moment sa isi arate iubirea pentru vedeta tv. De data asta, acesta a filmat-o pe o pista pentru skateboard. Mihaela Radulescu, filmata de iubit, in timp ce se plimba pe o pista de skateboard. Felix Baumgartner este cel care se plimba cu skateboard-ul, in timp ce Mihaela il insotea. "Tipa fierbinte pe pista. Felix Baumgartner, Mihaela Radulescu. Nascut pentru a zbura", a scris Felix in dreptul filmuletului. "Uau", a fost reactia lui Felix Baumgartner.Parasutistul austriac formeaza un cuplu cu diva Mihaela Radulescu, de mai bine de doi ani, informeaza Libertatea. De cateva saptamani incoace, Roxana Vancea a decis sa o lase mai moale cu antrenamentele clasice la sala de fitness si s-a apucat de dansuri la bara, ca sa isi mentina fundul tonifiat. Focoasa bruneta a reusit sa slabeasca enorm de cand a adoptat un stil de viata activ. Insa, ca sa nu se plictiseasca, a decis sa isi diversifice modul de a face miscare. Asa se face ca profilul ei de pe o retea sociala s-a umplut de fotografii care i-au lasat masca pe admiratorii ei. Roxana se pozeaza din ce in ce mai mult pe bara de striptease, iar de aceasta data, a cam exagerat. Vedeta a facut un semi-spagat in aer, insa pantalonii minusculi au dezvaluit tot, potrivit Click. . Dupa ce s-a zvonit ca Andreea Marin si Stefan Banica Jr. au devenit mai apropiati de cand "Zana" a divortat, Lavinia Pirva a dat cartile pe fata. Lavinia Pirva sustine ca ea si iubitul ei sunt fericiti impreuna si se inteleg de minune, chiar daca nu se afiseaza la emisiuni sau pe retelele de socializare. "Faptul ca noi nu aparem la vv , asta nu insemna ca nu ne este bine, ca nu suntem fericiti. Pentru a sta linistiti toti va spun ca totul e bine. Sunt fericita, ma simt iubita si nu simt pericolul. Sunt o femeie implinita. Nu as pierde pe nimeni oricum pentru ca nu detin pe nimeni. Relatia noastra este una buna" a declarat Lavinia Pirva, citata de Cancan. Andreea Marin este o luptatoare si desi a trecut prin trei divorturi a ales mereu sa mearga mai departe cu capul sus! Prezentatoarea TV a marturisit ca este fericita ca a reusit sa gestioneze relatia cu tatal Violetei si acum aceasta se poate bucura de doi parinti care o iubesc in egala masura. Andreea Marin a avut un 2016 marcat de evenimente care si-au pus puternic amprenta pe sufletul ei! "Zana" a spus insa ca atunci cand alege sa puna punct unei relatii nu se mai uita in spate, marturisind ca se bucura ca a reusit sa pastreze o relatie buna cu Stefan Banica junior si ca fiica lor, Violeta, se poate bucura acum de iubirea ambilor parinti, anunta Cancan.