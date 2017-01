Caru' cu Vedete: "Sunt indragostita" Primele imagini cu stirista de la DIGI24 & iubitul miliardar; Mioara Roman se teme pentru viata fiicei. Oana a fost aproape sa moara, iar acum se opereaza iar; Cum l-au salvat gardienii pe fostul politist. Au vrut sa-l "faca" pe Cioaca, la inchisoare!

Artista are o fetita, copia fidela a tatalui sau. Motiv pentru care, Daniela Gyorfi isi mai doreste un copil, care sa semene si cu ea. Chiar daca are 48 de ani, Daniela Gyorfi nu ar spune "nu" inca unui copil. Ea are o fetita impreuna cu iubitul sau, George Tal, care e insa copia tatalui ei. "E leita George. Mai vreau un copil, dar care sa semene cu mine", a marturisit artista pentru Libertatea . Aceasta a mai spus ca nu au facut un obiectiv in a deveni din nou parinti, dar si daca se va intampla, ar fi binevenit. Altfel, fetita celor doi se intelege foarte bine cu surioara si fratiorul sau mai mare, pe care inca nu l-a cunoscut personal, din cealalta casnicie a tatalui sau. Cum cei doi traiesc in Germania, Maria vorbeste cu ei prin intermediul internetului.A fost ispitita pana si ea de bisturiul medicului estetician! Desi nu are nici o interventie de natura estetica, Oana Roman s-a gandit ca nu e prea tarziu sa scape de gusa si de excesul de piele de pe abdomen. Asta, desi are probleme de sanatate mult mai grave pe care trebuie sa si le rezolve! Mama ei s-a suparat, la aflarea vestii. A fost intotdeauna o femeie cu forme. Totusi, pana la varsta de 41 de ani, fiica fostului prim-ministru al Romaniei, Petre Roman, nu a apelat la esteticieni, nutritionisti sau la alte terapii care sa-i subtieze talia. Acum insa, vedeta isi doreste sa scape de doua probleme pe care le considera defecte: gusa sau barbia dubla, si excesul de piele de pe abdomen cu care a ramas dupa ce a nascut-o pe micuta Isabela. "Am avut mereu un complex, nu voiam sa fac poze din profil din pricina asta. Am gusa de cand ma stiu. Abdominoplastie de reconstrcutie trebuie sa fac. Imi taie toata burta si imi trage pielea in jos. Imi face o taietura ca la cezariana. Este si estetica si medicala aceasta operatie si voi scapa de burta", a povestit Oana Roman, citata de Click Stirista Laura Teodoru este indragostita pana peste urechi de un controversat afacerist, iar "porumbeii" au plecat de curand intr-o locatie exotica! Milionarul este extrem de atent cu noua lui cucerire, parand foarte preocupat de ea! Controversatul personaj de care este indragostita Laura Teodoru, dupa cum aratam AICI, este Stelian Gheorghe, cunoscut drept "Stelu ANRP", porecla capatata ca urmare a faptului ca acesta a beneficiat de cea mai mare despagubire de la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, combinatie care a nascut un mega scandal si s-a lasat cu multiple arestari si dosare penale. Cu jurnalista a plecat de altfel, in urma cu cateva zile, intr-o vacanta de vis. "Stelu" a ajuns acasa la noua lui iubita, si a lasat masina pentru aproape un minut fix in mijlocul strazii, blocand circulatia. A recurs la acest gest pentru ca si-a jucat perfect rolul de barbat galant si indragostit, adica i-a carat repede valizele iubitei in portbagaj, dupa care a demarat catre aeroport. Gestul denota ca milionarul este indragostit ca lumea si preocupat cum scriam mai sus: nu si-a trimis soferul sa ia bagajul, el putand astepta in masina. Nu, s-a dus personal, ceea ce e semn mare, scrie CanCan De cand a devenit tata, viata artistului s-a schimbat radical. Pepe are grija de fetele sale, carora le depune bani in cont dupa fiecare spectacol. Doua fete are tata, pe care le iubeste ca pe ochii din cap! Iar pentru Rosa si Maria, Pepe ar fi in stare de orice. Apropiati de-ai acestuia ne-au dezvaluit ca Pepe are grija de fetele sale, carora le-a asigurat deja viitorul! Asta pentru ca, dupa fiecare job, el le pune amandurora bani in cont, pentru ca atunci cand vor creste sa nu le lipseasca nimic! Cum Pepe are weekend-ul plin de concerte, si banii si depozitul bancar creste simtitor! In prezent, artistul locuieste intr-o vila de lux impreuna cu cele doua fete si cu Raluca, sotia sa. Ambele au camerele lor, si dispun de un foarte mult spatiu. Pepe mai poate ridica lejer, pe terenul pe care si-a construit vila, inca un imobil, pentru a le avea pe fete cat mai aproape atunci cand se vor face mari, anunta Libertatea Condamnat la 15 ani de inchisoare pentru uciderea Elodiei Ghinescu, Cristian Cioaca a fost luat in vizor de unii detinuti care i-au spus ca or sa-l "faca". Motiv pentru care gardienii sunt cu ochii in patru si incearca sa-l protejeze pe fostul politist. Se stie ca politistii, procurorii sau judecatorii sunt persoane vulnerabile dupa gratii, avand in vedere ca i-au prins si condamnat pe cei cu care ajung sa fie colegi, iar asta este valabil si pentru Cioaca. Fostul politist nu era vazut cu ochi buni de multi dintre detinuti atunci cand a fost incarcerat, acestia ii pusesera gand rau, insa pe parcurs lucrurile s-au schimbat, iar fostul sot al Elodiei a stiut cum sa se faca popular si nu a avut loc vreun incident. Lucrurile insa s-au schimbat in ultimul timp. Potrivit surselor noastre, Cioaca a fost luat recent in vizor de mai multi detinuti. Acestia l-au amenintat ti i-au spus ca o sa-l "faca". I-au zis ca nu pot uita ca atunci cand era politist a anchetat oameni care au ajuns la inchisoare. Gardienii au aflat de amenintarile la adresa lui Cioaca, si au luat masuri, asa cum scrie la manual. L-au "izolat" pe fostul politist de dusmanii sai si fac tot posibilul ca acestia sa nu mai stea in apropierea lui. Si asta pentru ca amenintarile au fost luate in serios, iar viata lui Cioaca putea fi in pericol daca nu erau luate masuri, relateaza CanCan