Caru' cu vedete: Dovada ca Lidia Buble il are la degetul mic pe Razvan Simion; Trasformarea infioratoare a Danielei Crudu; Cum se simte Leo Iorga dupa tratamentul revolutionar din Cuba

Lidia Buble e o norocoasa si vrea sa arate asta celor care mai cred ca relatia ei cu matinalul de la Antena 1 nu este serioasa. Blondina este rasfatata de Razvan Simion, iar dovada sta chiar ultima imagine publicata de artista pe contul ei de Instagram in care solistei i se serveste micul dejun la pat. Nu este pentru prima data cand Razvan isi surprinde astfel partenera de viata. Lidia Buble a mai declarat in repetate randuri ca de cand cei doi locuiesc impreuna, vedeta Antena 1 obisnuieste sa-i gateasca, iar cel mai frumos este dimineata cand se trezeste si gaseste o gustare in pat, informeaza Click Trasformarea infioratoare a Danielei Crudu, de care a avut parte in ultimii doi a socat pe toata lumea. Bruneta a vrut pur si simplu sa para un alt om si a reusit, pentru ca in present asistenta tv poate fi oricand confundata. Trasformarea infioratoare a Danielei Crudu a inceput cu anul 2015, cand a decis sa scape de complexe si a intrat pe mana medicilor esteticieni, care au "reparat-o" drastic. Dovada sta in ultimile imagini cu aceasta, care a reusit sa socheze pe toata lumea, relateaza Libertatea. Leo Iorga (52 de ani), diagnosticat in urma cu cinci ani cu cancer pulmonar, a revenit miercuri din Cuba, unde a platit peste 10.000 de euro pentru a beneficia de un tratament revolutionar, inclusiv de un vaccin-minune. "Tata este bine acum, are niste simptome ciudate de la vaccin, inclusiv ameteli, dar nu vor dura mult. Se va odihni o vreme si la inceputul lunii februarie revine pe scena, unde il asteapta fanii. Noroc ca va sari peste repetitiile cu trupa, caci deja sunt o echipa bine inchegata", ne-a spus duminica Edi, fiul cel mare al artistului, anunta Click Fetelor le place foarte mult sa faca shopping, in special atunci cand merg sa cumpere haine sau pantofi dar Xonia este foarte calculata si cumpatata atunci cand vine vorba despre investitii. Cantareata are foarte multe haine si asta pentru ca la fiecare concert sau eveniment trebuie sa aiba o alta tinuta. "Investesc in haine, in calitatea produselor. Poti purta o haina ani de zile, daca aceasta este de buna calitate. Cei mai multi bani ii investesc in accesorii-genti,pantofi, esarfe, curele", a declarat Xonia pentru revista Ciao. Cum o femeie trebuie sa fie mereu in forma si frumoasa, cantareata nu se negijeaza nici o clipa, lucru care uneori poate fi destul de costisitor, scrie Cancan. Mihaela Radulescu si iubitul ei, pilotul de formula 1 Felix Baumgartner, sunt mari amatori de distractii... periculoase. De la sporturi extreme, drumuri inaccesibile pe munte, curse cu elicopterul, Mihaela Radulescu a ajuns la manuirea pistolului! Mihaela si iubitul ei se afla zilele acestea in SUA, in vizita, si diva nu a pierdut ocazia sa se integreze in stilul de viata american. Pentru ca se afla in Arizona, si oricine poate manui o arma in anumite conditii, vedeta a vrut si ea sa traga cu pistolul, asa ca l-a luat pe Felix si s-a dus... in desert, unde cei doi indragostiti au tras de zor, cu arma, potrivit Cancan.