Caru' cu vedete: Andreea Balan, goala in cada. Cea mai fierbinte ipostaza cu blonda; Nemaivazut cum merge coloana bogatasei ''Madame Unirea'' in Bucuresti+ un agent de la Rutiera a asistat inmarmurit; Astea sunt cele mai spectaculoase slabiri din showbiz.

Ajunsa acasa, la sfarsitul unei zile foarte pline, cu alergat la radio, filmari si alte evenimente, Andreea Balan a simtit nevoia sa se relaxeze cu o baie fierbinte, inainte de a merge la somn. Le-a facut o surpriza fanilor sai de pe internet, publicand o fotografie in care apare goala in cada. Andreea Balan nu a lasat prea mult la vedere, dar suficient cat sa infierbante imaginatia celor care ii urmaresc activitatea pe retelele de socializare, potrivit Libertatea Carmen Palade Adamescu se comporta ca o sotie care a ramas vaduva dupa decesul lui Dan Adamescu, desi ea si milionarul divortasera in iunie 2016. . "Madame Unirea", supranumita asa pentru ca administreaza magazinul "Unirea Shopping Center", care a fost in trecut proprietatea lui Dan Adamescu, nu numai ca este insotita de bodyguarzi oriunde merge, dar are si "coloana" personala, alaturi de care trece pe rosu la semafor. Drumul la cimitir facut de Carmen Palade Adamescu impreuna cu trei bodyguarzi, unul in masina in care se afla fosta sotie a lui Dan Adamescu si doi in Duster-ul care facea parte din "coloana" acesteia, nu a fost stingherit de nimic, evident nici de culoarea "rosu" a semaforului, scrie Cancan. In cele sase luni de cand locuieste la mama ei, adolescenta de 15 ani are aceleasi "vicii": iesitul in cluburi, alcoolul si tutunul, dupa cum spune chiar tatal ei. Sambata seara, tanara a recidivat. A petrecut in clubul Nuba, din Herastrau, pana la doua dimineata, desi inca e minora. Fapta Ioanei a ajuns imediat la urechile lui Boureanu. Chiar prietenii ei au dat-o de gol, iar afaceristul a sunat imediat la Sectia 2 Politie. Cand agentii au ajuns in club, surpriza, n-au mai gasit picior de adolescent! Ioana si gasca ei au reusit sa iasa pe usa din spate, potrivit Click. Zeci de kilograme duse pe apa... dietei. Multe dintre vedetele autohtone au avut probleme grave cu kilogramele. Constienti totusi ca sunt in centrul atentiei, Raluca Badulescu, Razvan Ciobanu, Nicoleta Luciu, Oana Radu sau Adina Bourceanu si nu numai s-au pus pe slabit. Unii dintre ei au cerut ajutorul esteticianului, altii si-au taiat stomacul, dar multi au dat dovada de vointa de neclintit urmand cu sfintenie poruncile nutritionistilor si ale antrenorilor personali, scrie Libertatea Cand Tamas e acasa, e normal ca sotia sa-i acorde toata atentia cuvenita. Asa procedeaza orice sotie iubitoare. Cand e insa in cantomanent (asa cum s-a intamplat si in acest weekend; FCSB e in Turcia), cui sa mai imparta si Ioana atentie?! Va zicem noi! Sambata dupa-amiaza (pana dupa ce soarele a apus), doamna Tamas a fost la munte, la LOFT-Susai. Oficial, pe Ioana a insotit-o prietena ei, Costina Cojocarel . Neoficial, sexoasa doamna Tamas a avut un partener! Nu va invitam sa ghiciti la cine ne referim, caci v-ati prins: e vorba despre... Colegu', scrie Cancan