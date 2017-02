Caru' cu vedete: Eva Longoria, certata cu bunele maniere; Elena Gheorghe, in rochie transparenta; Cum a ramas Anda agatata de... Victor Slav

. Eva Longoria (41 de ani) este una dintre cele mai frumoase femei din lume, iar pe covorul rosu straluceste de fiecare data. Altfel stau lucrurile in viata de zi cu zi, iar bruneta nu pare a fi deloc manierata. Aceasta a fost surprinsa recent de paparazzi, in timp ce lua micul-dejun cu sotul ei Jose Anton Baston. In timp ce manca cu pofta, Eva a vorbit de mai multe ori la telefon, iar dupa masa a inceput sa se scobeasca in dinti cu unghiile, relateaza Click. . anii au vazut-o pe Elena Gheorghe, in rochie transparenta, intr-o imagine publicata de artista pe o retea de socializare. Fotografia a fost realizata in studiul TV al emisiunii lui Teo Trandafir, iar Elena Gheorghe apare intr-o tinuta foarte sexy, in care arata foarte bine. Creata si cu parul rosu ca focul si intr-o rochie transparenta, din plasa, pe sub care a purtat un body negru, Elena Gheorghe si-a innebunit fanii, informeaza Libertatea . Victor Slav ramane "legat" de Anda Adam, chiar daca cei doi s-au despartit de ceva timp. Si asta din cauza apartamentului in care au stat, care este pe numele iubitului Bianca Dragusanu, dar care i-a ramas Andei. Judecatorii au suspendat procesul legat de casa pana la lamurirea unor aspecte juridice. Slav a imprumutat in urma cu sapte ani 170.000 de franci elvetieni pentru Anda Adam, cu care se iubea atunci. Cantareata nu avea carte de munca si nu a putut face imprumutul pe numele ei. Victor s-a oferit sa o ajute, asa ca a luat banii de la banca, dupa care a fost cumparat apartamentul, scrie Cancan. Fiica lui Cristian Boureanu nu se cuminteste! Se pare ca, in weekend, Ioana a facut-o din nou lata: si-ar fi petrecut noaptea de sambata in club, alaturi de colegii ei, si a consumat alcool, desi e minora. Afaceristul a alertat Politia, dar degeaba. Cand politistii au ajuns la fata locului, copiii fugisera. Degeaba a ciufulit-o Boureanu pe fiica lui de 15 ani in mijlocul strazii. Degeaba i-a interzis sa mai piarda noptile prin cluburi. Ioana nu se invata minte. Din contra, de cand a plecat din casa tatalui, liceeana isi face de cap fara oprelisti, anunta Click Celebrul actor Kit Harington, care il interpreteaza pe Jon Snow in serialul "Game of Thrones", a dezvaluit cum si-a pierdut virginitatea, la o varsta foarte frageda. Actorul in varsta de 30 de ani a comparat pierderea virginitatii pesonajului pe care il interpreteaza cu experienta sa personala, mentionand ca cele doua sunt diferite. "Experienta mea a fost putin mai diferita decat cea din pestera. A fost un fel de chestie specifica adolescentilor, la o petrecere. Eram probabil prea tanar", a povestit Kit Harington pentru elle.ro.