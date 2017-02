Caru' cu vedete: Vica Blochina, in ipostaze tandre cu un celebru realizator de emisiuni; Timberlake: "Pune-ti silicoane sau te las!'; O vedeta de la noi si-a pus cip sub piele

Vica Blochina s-a fotografiat in ipostaze tandre cu realizatorul de emisiuni radio Daniel Buzdugan. Imaginea a fost postata recent de Vica Blochina pe contul ei de Instagram. Vica Blochina il tine dupa gat in poza pe Buzdugan. Ea si Buzdugan apar obraz in obraz, Vica aproape pupandu-l pe realizatorul de emisiuni radio, informeaza Cancan. Cantaretul si actorul Justin Timberlake (36 de ani) e casatorit din 2012 cu actrita Jessica Biel (34 de ani). Din afara par o familie perfecta, mai ales dupa ce a venit pe lume baietelul lor, Silas Randall, care implineste 2 ani in aprilie. Gurile rele spun insa ca Justin e nemultumit ca sanii ei par ca au inceput sa se micsoreze dupa ce a nascut. El i-ar fi cerut sa-si puna silicoane, fiindca nu-i mai place de ea asa. Ii e dor de formele ei sexy, pe care le avea cand s-a indragostit de ea, dupa ce a pus capat relatiei cu Cameron Diaz, in 2007, relateaza Click. Desi nu e clara legatura dintre tehnologie si diavol, iata ca George Buhnici a fost pus la zid de credinciosi dupa ce a spus lumii ca si-a pus cip sub piele. Mandru ca s-a tehnologizat la cel mai profund mod, prezentatorul emisiunii I like IT de la ProTV a explicat si ce poate sa faca aceasta minunatie: "Are putina memorie, echivalentul a 4 SMS-uri, poti sa scrii ceva pe el. Problema cu cip-urile de genul acesta este ca nu au baterii. Iti pui telefonul pe cip si de cele mai multe ori, merge. Poti sa-l folosesti si pentru a debloca telefonul", a spus George Buhnici in emisiunea "La Maruta", potrivit EVZ . Beyonce este insarcinata cu gemeni! Cantareata a facut acest anunt, prin intermediul retelei de socializare Instagram. Beyonce si Jay-Z mai au un copil impreuna, pe Blue Ivy, in varsta de 5 ani. Beyonce a publicat o fotografie pe Instagram, prin intermediul careia a facut marele anunt: este insarcinata cu gemeni. "Suntem incredibil de recunoscatori ca familia noastra se va mari cu doi membri. Va multumim pentru toate urarile", a scris Beyonce, citata de Libertatea. . Desi parea ca traieste visul american, Lili Sandu s-a intors din Romania dupa sapte ani si jumatate pe care i-a petrecut peste Ocean. Focoasa satena a povestit ca a initial a plecat doar pentru doua saptamani de pe meleagurile romanesti, dar ca timpul nu a mai avut aceeasi valoare si asa a ajuns sa stea mai mult decat isi propusese. Marcata de o drama in familie, Lili Sandu (37 de ani) a plecat peste Ocean ca sa uite de decesul tatalui ei, dar desi a fost cucerita de Los Angeles, vedeta a revenit in tara. Satena a povestit intr-un interviu pentru revista Viva! ca a mers la woek shop-uri de actorie si si-a "vindecat" ranile, noteaza Click.