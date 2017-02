Caru' cu vedete: Ultima aroganta a Oanei Zavoranu; Sanzi si-a... reinterpretat sanii; Andreea Berecleanu a lasat telespectatorii cu gura cascata - Cum a aparut la pupitrul stirilor 

Mostenitoarea unei averi impresionante, Oana Zavoranu (43 de ani) pare sa duca o viata de printesa. Cel putin asa da de inteles prin imaginile pe care le publica pe retelele de socializare. Ultima isprava cu care s-a laudat vedeta este achizitionarea unor pantofi "batuti" cu pietre Swrovski. Oana Zavoranu a incheiat anul 2016 pe picior mare si pare sa continue in acelasi stil. Vedeta si-a impodobit casa, de Sarbatori, cu 150.000 de beculete si-a cumparat doi catei cu 6.000 de euro, iar acum si-a cumparat o pereche de incaltari de care este foarte mandra, relateaza Click. Pe Sanziana Buruiana toata lumea o stie prin prisma decolteului ei extrem generos, fiind apreciata pentru faptul ca nu a trecut pe la cabinetul medicului estetician. Dupa ce i-a botezat Sanzi si Ana, mai nou Sanzi si-a reinterpretat sanii si ii foloseste drept husa pentru telefon. Aflata in platoul de la "Roata Norocului", Sanziana a fost desconspirata de prezentatorul emisiunii, Bursucu, care a intrerupt emisiunea pentru a o face pe blonda sa renunte la dependenta de mobil. Sanzi nu se poate dezlipi de telefonul mobil pe care are obiceiul sa-l asunda intre sani, potrivit Libertatea Andreea Berecleanu a slabit foarte mult in ultima perioada, iar tinutele elegante pe care le poarta ii pun in valoare atuurile feminine. Joi seara, s-a intrecut pe sine in materie de prezenta "scenica"! Andreea Berecleanu a purtat o tinuta business, neagra, cu un decolteu decent dar totodata incitant, in zona sanilor. Modul de a se imbraca i-a pus in valoare silueta, subliniindu-i si toate calitatile feminine. Andreea tine constant legatura cu telespectatorii si fanii ei, pe retelele de socializare, unde apare mereu in ipostaze naucitoare, informeaza Cancan. Beyonce a stabilit un record pe Instagram, reteaua de socializare unde a anuntat ca este insarcinata cu gemeni. Ulterior, cantareata a publicat pe site-ul ei mai multe fotografii in care isi etaleaza burtica de gravida. In unele dintre ele, vedeta nu poarta deloc haine. Poza pe care Beyonce a postat-o pentru a anunta ca este insarcinata a devenit cea mai apreciata imagine de pe Instragram. Peste 8,4 milioane de oameni au apreciat imaginea. La scurt timp de la aceasta postare, Beyonce a publicat mai multe fotografii pe site-ul ei personal, in ipostaze foarte intime, noteaza Libertatea. Mihaela Borcea a ascuns cat a putut idila cu iubitul care ii tine loc si de sofer, dar acum nu mai are loc de intors! Cancan a filmat-o alaturi de Sorin in ipostaze destul de apropiate care contrazic flagrant explicatia fostei sotii a lui Cristi Borcea cum ca Sorin ii era de fapt doar sofer! Anul trecut, fosta sotie a bossului de la Dinamo isi gasise din nou fericirea in bratele unui barbat mai tanar, fost politist si totodata omul ei de incredere, Sorin. Iubita de atunci a acestuia a provocat un adevarat scandal, dupa cum aratam AICI, vorbind despre faptul ca Sorin nu ii era numai un simplu sofer ci si amant, iar in tot acest timp si iubitul ei oficial. Evident, Mihaela a negat totul categoric.